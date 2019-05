AN aprueba pagar bonos Pdvsa 2020 y fracción 16-J salva su voto

ND / 7 may 2019.– Este martes 7 de mayo se conoció que el bloque parlamentario 16 de Julio rechazó que no se le permitiera a los diputados debatir la aprobación del bono Pdvsa 2020 por parte de la Asamblea Nacional (AN).

Así lo expresó la cuenta Twitter de la fracción, quien publicó que la “#F16J salvó el voto en la aprobación del bono PDVSA 2020, por parte de la @AsambleaVE, y rechaza que no se le permitiera a los parlamentarios debatir este punto tan importante”.

Recordemos que en la plenaria de la AN se aprobó el informe de la Comisión de Finanzas en la cual se aprueba que se paguen los intereses del bono PDVSA 2020 por un total de 71 millones de dólares, luego de un plazo vencido el pasado 29 de abril, pero se cuenta con un mes de gracia, por lo que el plazo límite sería el 29 de mayo.

“Toda la deuda emitida e incurrida por el régimen de Maduro sin la aprobación de la Asamblea Nacional es ilegal. Los bonos en cuestión fueron declarados ilegales en el momento mismo de su emisión en el año 2016”, indica la carta suscrita por estos parlamentarios, quien recordemos son diputados seguidores de la dirigente María Corina Machado.

La misiva afirma que “no se conoce con el tiempo suficiente ni reglamentario el informe de la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico llamado Autorización de Pago de los Intereses devengados a favor de los tenedores del instrumento PDVSA 2020”.

