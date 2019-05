AN pide estar “atentos” a próximas acciones que tomarán en pro de “la libertad”

Luis Sequera / 7 may 2019.- El Centro de Comunicación Nacional de la AN alertó a la ciudadanía que el régimen de Nicolás Maduro a través del TSJ “ilegitimo” pretende allanar la inmunidad parlamentaria de siete diputados, por medio de una sentencia que no tiene validez jurídica ni constitucional, por lo que pidió al país y la comunidad internacional estar atento a las próximas acciones que tomará el Parlamento.

“Pedimos al país y a la comunidad internacional estar activos y atentos a próximas acciones que se tomarán en defensa de la libertad ¡Seguimos unidos y movilizados! ¡Seguimos sin miedo!”, resaltó en un comunicado

Más adelante, señaló que “este acto es nulo de toda nulidad, pues valiéndose de una autoridad usurpada, la tiranía echa andar una nueva arremetida sin precedentes contra el único poder legítimamente constituido y electo por todos los venezolanos”.

Asimismo, aseguró que esta medida emanada del TSJ no detendrá “la lucha de un país entero por salir de esta tragedia”.

“La AN sigue firme y sólida con el respaldo del mundo y de toda Venezuela”, añade.

ALERTA | Intento de violación de la inmunidad parlamentaria de los diputados por el TSJ usurpador es nulo #TodosConLaAN pic.twitter.com/D4J32q0NUr — Centro de Comunicación Nacional (@Presidencia_VE) 8 de mayo de 2019

