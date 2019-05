Almagro, a Infobae: El acercamiento con Noruega fue una equivocación

ND / 21 may 2019.- El secretario General de la OEA, Luis Almagro, criticó este martes los contactos sostenidos entre el oficialismo y la oposición en Venezuela con Noruega como intermediario debido a que no es un tema de conflicto entre dos partes sino cómo salir de una dictadura.

“Ese acercamiento de Noruega fue equivocado, porque esto no es un tema de conflicto entre dos partes, esto es cómo se sale de una dictadura y cómo se devuelven las garantías fundamentales a la gente, cómo se detienen los crímenes de lesa humanidad, las violaciones sistemáticas de derechos humanos, cómo se resuelve la variable de la crisis humanitaria, y realmente ese acercamiento está equivocado”, expresó Almagro en una entrevista exclusiva dada a Infobae.

A su juicio también es un error que dicho país fuera parte de la negociación porque éste reconoce a Maduro como presidente y no a Guaidó. “Noruega todavía reconoce a Maduro (…). Sobre la base de que Maduro es todavía un presidente legítimo, no van a resolver ni la crisis humanitaria, ni la crisis migratoria, ni las violaciones de derechos humanos, sino que al contrario, se van a reforzar”.

