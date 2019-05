Alfonzo Bolívar: Suspensión de vuelos entre EEUU y Venezuela puede empeorar la crisis humanitaria

ND / nota de prensa / 4 may 2019.- El activista en derechos humanos Alfonzo Bolívar aseveró este sábado que la resolución que ordena la suspensión de vuelos entre Venezuela y Estados Unidos podría agudizar la crisis humanitaria. Y reiteró su llamado a la Asamblea Nacional para aplicar el artículo 187 #11 constitucional.

Bolívar agregó que las primeras víctimas serán los enfermos crónicos y las personas con desnutrición. Y se preguntó si la Asamblea Nacional y el “presidente interino Juan Guaidó tendrán algún plan para salvaguardar las vidas de los venezolanos ante la agudización de este conflicto”.

“Algunas fracciones de diputados y sus partidos políticos se oponen a la aplicación del artículo 187#11 y a solicitar el R2P en conjunto con la intervención humanitaria”, precisó.

Bolívar exigio a la AN “hablarle claro a los venezolanos de por qué se oponen a solicitar la intervención humanitaria, la cual hoy por hoy es un clamor popular”.

“La fracción 16 de Julio lleva meses solicitando tomar en cuenta este tema como punto de orden en la agenda de la AN y es echado a un lado. ¿Por qué se niegan en discutir este tema? Es hora que los políticos dejen la política a un lado y piensen en el futuro del país y en el de los Venezolanos y no seguir postergando la intervención humanitaria, la realidad no los eximirá de responsabilidades en el corto y largo plazo”.

Advirtió que “unos diputados que no escuchen a sus ciudadanos pasarán a la historia. Y cuando se establezca el Estado de derecho en el país no expirarán sus responsabilidades y decisiones”.

Etiquetas: Alfonzo Bolívar | crisis humanitaria | suspensión de vuelos