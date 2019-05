Alertan grave situación en la Concepción Palacios a un mes de medidas cautelares de la CIDH

ND / 9 may 2019.- El Centro de Justicia y Paz (Cepaz), además de otras organizaciones como Mujeres en Línea, Avesa y Freya, denunciaron hoy que, luego de más de un mes de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgara medidas de protección “urgentes” a la mujeres que asisten a la Maternidad Concepción Palacios en Caracas, así como a su personal, se ha agravado la situación para las parturientas, los recién nacidos y los trabajadores del recinto.

En una nota de prensa, las organizaciones aseveraron que después del 19 de marzo, día en que la CIDH otorgó las medidas de protección “urgentes”, al menos cuatro mujeres pacientes fallecieron por presentar hemorragias y no haber recibido “la atención médica que requerían debido a la falta de hemoderivados (glóbulos, plaquetas y plasma)”, situación que se produjo por falta de operatividad adecuada en el banco de sangre de la maternidad.

“Si se tiene en cuenta que a lo largo de todo 2018 las organizaciones lograron documentar la muerte de 15 mujeres en este hospital público, la nueva realidad muestra cómo el riesgo para las mujeres se ha incrementado sin que el Estado asuma las obligaciones que le corresponden, aún más después del otorgamiento de las medidas”, reza la nota de prensa.

Las organizaciones también enfatizaron que el riesgo que presentan los pacientes y personal de la Maternidad se debe por los constantes apagones que además afectan directamente al suministro del agua potable.

“Si bien la Maternidad Concepción Palacios cuenta con una planta eléctrica para enfrentar los apagones, ésta solo garantiza el suministro para una parte del hospital. Por otro lado, la energía que produce la planta no alcanza para bombear agua a las partes altas del centro médico, en donde están ubicados prácticamente todos los servicios, por lo cual es muy común que el personal de salud no tenga la posibilidad de lavarse las manos adecuadamente para brindar la atención. Si a esto se le suma que el hospital no garantiza el suministro de productos de limpieza, desinfección ni esterilización, es evidente el riesgo de salud al que se exponen las mujeres, los recién nacidos y el mismo personal que allí trabaja”, denuncian.

En esa línea, también señalaron la grave situación con el manejo de las aguas servidas, que aseguran, “agrava la situación de insalubridad y obliga a que constantemente los servicios deban ser suspendidos”.

“Es inaceptable que a mes y medio del otorgamiento de las medidas de protección, persista una falta absoluta de respuesta por parte del Estado de Venezuela que no ha coordinado con las peticionarias ni con el personal de salud las medidas que deben ser adoptadas urgentemente para evitar que más mujeres y recién nacidos sigan muriendo, aseguran las peticionarias. La crisis política del país no es una excusa para que el Estado incumpla con sus obligaciones en materia de salud para las mujeres, especialmente tras el otorgamiento de las medidas”, señala el escrito.

La CIDH otorgó el 19 de marzo medidas de protección para las mujeres, recién nacidos y el personal de salud de la Maternidad Concepción Palacios. Las medidas fueron aprovisionar con insumos clínicos y medicamentos a la maternidad, así como garantizar la disponibilidad permanente de los profesionales de salud requeridos para la prestación de servicios adecuados para las mujeres; garantizar la provisión de servicios de control durante el embarazo lo cual incluye acceso a métodos anticonceptivos, atención post aborto, controles prenatales y atención adecuada durante el embarazo, el parto y el post parto, incluyendo la atención para los recién nacidos y asegurar condiciones de salubridad adecuadas en el hospital y que se cuente con los recursos suficientes (agua, productos de aseo, etc) para ello.

Etiquetas: CIDH | Maternidad Concepción Palacios