Aeropuertos Metropolitano, Caracas e Higuerote tomados por la GNB y Faes

ND / 7 may 2019.- Aeropuertos de Caracas, Metropolitano e Higuerote, este último ubicado en Miranda, han sido tomados por efectivos del Ejército venezolano y Faes, impidiendo así el ingreso de personas que no tengan carnet o licencia de vuelo.

Así lo denunció el Consultor en comunicación digital, Federico Black, a través de Twitter.

“Aeropuerto Metropolitano y Caracas amanecieron tomados por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana y la Faes. Según indican, hacen revisión de todos los vehículos e impiden ingreso de personas que no tengan carnet o licencia de vuelo”, reportó.

A las 9:05 de la mañana, Federico Black indicó que la GNB revisaba los hangares del aeropuerto Metropolitano, además, ingresaron a la torre de control.

Entre tanto, el personal del Aeropuerto de Caracas denunció que debían retirarse de las instalaciones de la zona de hangares.

El aeropuerto de Higuerote también se encuentra bajo custodia de efectivos militares y policiales.

