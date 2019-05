Pensionados protestaron quitándose sus camisas

ND / 28 may 2019 – Un grupo de pensionados se movilizaron desde Parque Carabobo hasta la Defensoría del Pueblo en Caracas para protestar por el pago de pensiones. Y lo hicieron quitándose sus camisas.

“Debemos decirle al gobierno nacional que en el artículo 80 de nuestra constitución se especifica que nos tiene que garantizar una vejez digna, la cual hoy, nos vemos condenados a cosas tan sencillas como comer bien. Nosotros necesitamos comer tres veces al día y eso no lo podemos hacer. El derecho a las medicinas. El derecho a algo tan sagrado como la recreación. Yo me visualicé en unos años disfrutando con mis nietos y con mis hijos, y hoy no tengo eso debido a que este gobierno ni siquiera eso nos asegura, ya que acabó con lo que se llama el desayuno de los venezolanos. Mi pensión son 40 mil Bs y sólo un cartón de huevos vale 25 mil Bs, un kilo de queso vale 24 mil Bs, una harina precocida vale 12 mil Bs, eso suma más de 60 mil Bs, entonces, ¿Cómo yo vivo en mi país?,” afirmó uno de los manifestantes a TVVenezuela Noticias.

Por su parte, un miembro del Frente Amplio Unido en Defensa de los Jubilados y Pensionados señaló que “no tenemos para comer, ésas benditas cajas de Clap que vienen siempre incompletas. Nosotros queremos comer lo que se nos venga en gana, y no comer lo que ellos quieran”.

Lea más: GNB niega el paso a periodistas y empleados al Palacio Federal Legislativo

#28May Adultos mayores se movilizaron desde Parque Carabobo hasta la Defensoría del Pueblo para exigir el pago de pensiones dignas y aseguraron que lo “que perciben no les alcanzan para cubrir sus necesidades”. #TVVenezuela #EnVIVO por: https://t.co/bmZjHf3BzQ pic.twitter.com/YcMI5bub4c — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) 28 de mayo de 2019

#28May Miembro del Frente Amplio Unido en Defensa de los Jubilados y Pensionados indicó “no tenemos para comer y esas cajas del CLAP vienen siempre incompletas. Nosotros queremos comer lo que uno quiera”. #TVVenezuela #EnVIVO por: https://t.co/bmZjHf3BzQ pic.twitter.com/81MFNUP8tF — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) 28 de mayo de 2019

vaya al foro

Etiquetas: adultos mayores | Adultos mayores protestan | pensionados | Venezuela