Abogados y familiares de Baduel desconocen su estado de salud tras más de un mes

ND / 23 may 2019 – El abogado defensor de Raúl Isaías Baduel, Guillermo Rojas denunció en un contacto con Unión Radio que los familiares y juristas desconocen su estado de salud tras la suspensión de sus visitas.



“La última vez que nosotros tuvimos acceso al general Baduel fue el 17 de abril, más de un mes, y ayer fuimos a Caracas y no dijeron que las visitas estaban suspendidas por orden de la superioridad. Esto ha pasado recurrentemente con el director del Sebin, González López, quien siempre ha suspendido las visitas, así como una vez las suspendió como por siete meses n los que no pudimos contactar a Baduel, y ahora nuevamente que no sabemos en las condiciones que se encuentra, y si está o no está allí en el Sebin de Plaza Venezuela”, Afirmó Rojas al programa Por Donde Vamos de Unión Radio.

El defensor confirmó que “la denuncia la hemos hecho en reiteradas oportunidades en la Fiscalía General de la República, para que se avoque y designen un fiscal con competencias para que revisen y certifiquen en qué condiciones está. Nosotros hemos hecho infinidades de denuncias, vamos al Ministerio Público y no hemos tenido respuesta, de hecho, los directores de esa instancia en derechos fundamentales los han cambiado. Han cambiado a tres una vez que conocen el caso del general Baduel. Lo último que nos dijeron es que eso está archivado. Necesitamos una respuesta jurídica”.

El exministro de defensa permanece privado de libertad y fue detenido el 2 de abril de 2009 por efectivos de la Dirección de Contra Inteligencia Militar (Dgcim) por supuestos cargos de corrupción.

Etiquetas: Baduel sin visitas | Raúl Isaías Baduel | Venezuela