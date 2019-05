Abogada de Gilber Caro: Está detenido en El Helicoide sin derecho a la defensa

Jhoan Meléndez / 17 may 2019.- Theresly Malave, abogada de Gilber Caro, dio a conocer este viernes que el parlamentario se encuentra recluido en El Helicoide y que pese a estar en buenas condiciones “se le viola el derecho a la defensa”.

“Lo único que puedo decir es que yo extraoficialmente sé que está ahí, que está en buenas condiciones pero que hasta que el ente correspondiente no me diga que está ahí, yo no puedo acceder a él…. No hemos podido hablar cuando se va a presentar en el tribunal, qué vamos a decir o en qué condiciones lo detuvieron. Una cosa es lo que dicen por fuera y otra cosa es lo que él me pueda advertir sobre su aprehensión”, señaló Malave a TV Venezuela.

Ante esto dijo que tiene 20 días sin saber información oficial sobre su paradero. “No sabemos si está detenido por la revocatoria de la medida del Tribunal Militar o es un caso nuevo… Existe una preocupación justificada debido a su antecedente con ese tribunal”, precisó la defensora.

Por último dijo que la familia del parlamentario se encuentra angustiada. “La única tranquilidad de su mamá es que le hemos dicho que extraoficialmente conocemos que se encuentra bien”.

Etiquetas: El Helicoide | Gilbr Caro | Theresly Malavé