Abogada de Edgar Zambrano asegura que desconocen su paradero

Eili Córdova / 10 may 2019.- Lilia Camejo, abogada del diputado Edgar Zambrano, declaró este viernes que desconocen el paradero del parlamentario, esto luego de que autoridades asegurarán que lo trasladarían a los tribunales a las 10:55 de la noche del jueves.

“Desde el momento que fue llevado por los funcionarios del Sebin, no sabemos nada de él. En éste momento no sabemos si se encuentra aún en el Helicoide o fue trasladado a otro lugar”, dijo Camejo en el programa de César Miguel Rondón.

“A esta hora no sabemos realmente dónde tienen al diputado Zambrano, estamos muy, muy preocupados porque no sabemos dónde está y eso es absolutamente ilegal. Esperamos que no esté siendo golpeado, ni torturado”, sentenció Camejo.

Asimismo, reiteró que el diputado está “privado ilegítimamente de su libertad”. “Al diputado no se le ha allanado la inmunidad, el diputado no cometió ningún delito en flagrancia”, prosiguió.

“Esperamos que los pronunciamientos internacionales, los cuales agradecemos, él gobierno recapacite y cese la persecución contra los diputados”, finalizó Camejo.

Edgar Zambrano fue detenido el miércoles, 8 de mayo, unas horas después de que la ANC le retira la inmunidad parlamentaria. El diputado es acusado de ser uno de los responsables de los hechos ocurridos el 30 de abril.

Lea más: Pompeo exigió “liberación inmediata” de Edgar Zambrano

vaya al foro

Etiquetas: Edgar Zambrano | Lilia Camejo | Sebin