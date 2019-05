Abogada de Zambrano denuncia que no ha tenido acceso al diputado tras 10 días detenido

ND / 17 may 2019 – Lilia Camejo, abogada defensora del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, denunció que “luego de 10 días de haber sido arrestado por efectivos del Sebin, aún no han podido tener acceso con el diputado para que firme la designación de la defensa”.



“Hoy a las 6 de la tarde, se cumplen 10 días de esta privación ilegitima del diputado y no hemos podido hacer realmente mucho debido a que no hemos tenido acceso a él para que firme la designación de la defensa”, manifestó Camejo al periodista Luis Carlos Parada de Unión Radio.

La abogada detalló que “a Zambrano le hicieron una audiencia a media noche con un defensor público, mientras nosotros estábamos a las afueras del Palacio de Justicia, que estaba cerrado a las 12 de la noche, no pudimos contactar a nadie de seguridad para que nos abriera y nos permitiera el acceso, razón por la cual le pusieron un defensor público para la audiencia, entonces no tenemos mayor información, porque no hemos tenido acceso al diputado al día de hoy”.

