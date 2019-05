ABC: Venezuela será llevada a tribunales australianos por no pagar alquiler de casa de la embajada

ND / 28 may 2019 – Una familia en Canberra llevará a la República de Venezuela a los tribunales alegando que la nación les debe miles de dólares al no pagar una renta por arrendamiento.



La familia Rosa afirmó que la nación sudamericana había perdido más de $ 50,000 en pagos de renta por dos propiedades en O’Malley que anteriormente había utilizado como embajada.

En los documentos que buscaban una audiencia en el Tribunal de Apelaciones Civiles y Administrativas de ACT, la familia afirmó que a partir de 2017 la república comenzó a atrasarse en los pagos y finalmente se desocupó en circunstancias contenciosas.

Haga click aquí para leer la nota completa en inglés en ABC.net.au

Etiquetas: Australia | Canberra | Embajada de Venezuela en Australia | Venezuela