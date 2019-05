ABC: Morodo cobró a Pdvsa hasta 739 euros por cada hora de trabajo ficticio

ND / 22 may 2019.- El diario ABC de España publicó detalles sobre la presunta trama de corrupción en la que habría estado involucrado el ex embajador español en Venezuela, Raúl Morodo y su hijo con la estadal Pdvsa.

“Las pesquisas sostienen que las asesorías eran ficticias, por lo que habría al menos un presunto delito de blanqueo”. La nota también revela que “el costo de los honorarios se calculó mediante la fórmula «valor hora/hombre» y, según los documentos consultados por ABC, esta osciló entre los 240 y los 739 euros por cada hora de trabajo ficticio”.

Pulse aquí para leer la nota completa en el ABC de España

