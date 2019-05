9:56 am: Metro de Caracas: Cerradas las estaciones de El Silencio hasta Artigas por falla eléctrica

Luis Seuqera / 23 de may 2019.- Metro de Caracas informó este viernes a las 9:56 am que las estaciones Capuchinos, Maternidad, Artigas y El Silencio de la Línea 2 no prestan servicio comercial debido a una falla eléctrica.

“Personal operativo trabajan para solventar el inconveniente, ofrecemos disculpas por las molestias causadas”, comunicó en su cuenta en Twitter el Metro de Caracas.

10:05 am: “Se informa a nuestros usuarios que en estos momentos la L2 presta servicio comercial desde la estación Zoológico- Las Adjuntas hasta la estación La Paz, y desde la estación Teatros hasta la estación Zona Rental”, señaló en otro mensaje.

Etiquetas: falla eléctrica | linea 2 | Metro de Caracas