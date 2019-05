Un 64% de los profesores universitarios come peor en relación al año pasado, según OBU

Jesús A., Herrera S. / 17 may 2019.- El Observatorio de Universidades alertó este viernes que al menos el 72% de los profesores universitarios del país no poseen un tratamiento médico de forma regular, además de que un 64% de ellos come peor en relación al año pasado.

En una encuesta cuyos resultados han sido divulgados en la cuenta oficial del observatorio en Twitter, el organismo indica que el 15% de los docentes no come carne, 17% no come pollo y un 42% nunca come pescado.

Entre otras cosas, advierte el Observatorio de Universidades que el 76% de los profesores tiene entre uno y dos años que no compra calzado o ropa, y que un 36% padece de alguna enfermedad crónica.

32% de los profesores, indican, tienen que trasladarse a pie hacia las universidades para poder impartir clases.

Estudiantes afectados

Los estudiantes también fueron encuestados y se arroja que un 87% de ellos no tienen agua potable en las universidades de manera regular, un 80% no posee aire acondicionado en las aulas de clase, 62% consideran “inadecuados” los laboratorios de las casas de estudio y un 49% presenta problemas de iluminación en las aulas de clase.

El 40% de los estudiantes come peor en relación al año pasado, resaltando la Unexpo con 58%, a Upel con 44% y la Ucla con 42%

.

“El Observatorio de Universidades continúa diagnosticando, visibilizando y sistematizando propuestas para el sector universitario, como un mecanismo de defensa y permanencia de la educación universitaria en Venezuela”, indica el organismo en su cuenta.

Lea más: Brasil en alerta por posible colapso de represa

vaya al foro

Etiquetas: comida | profesor | universidad | Venezuela