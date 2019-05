11 muertos y 6 heridos deja un tiroteo en Virginia Beach

Jhoan Meléndez / 31 may 2019.- Un tiroteo en Virginia Beach, EEUU, dejó este viernes al menos once muertos y seis heridos luego que un sujeto abriera fuego contra varias personas en el centro municipal de la ciudad.

Se desconoce la situación de los lesionados de los cuales uno es un oficial de policía, pues además los efectivos abatieron al sospechoso de abrir fuego por lo que no se sabe este estaría incluido entre los 11 fallecidos, según informaron medios internacionales.

La balacera ocurrió en el edificio 2 de dicho centro municipal, lugar al que acudió el FBI brindar apoyo a las autoridades locales.

Empleados de la alcaldía de Virginia Beach fueron evacuados a la corte de la ciudad como medida de precaución.

El atacante al parecer era un “empleado descontento”, pues el jefe de la policía de Virginia Beach, Jim Cervera, describió al hombre armado como un trabajador de servicios públicos actual y de larga data en la ciudad.

Lea más: Justicia de EEUU protege el aborto en el estado de Misuri “por ahora”

vaya al foro

Etiquetas: EE.UU | FBI | tiroteo | Virginia Beach