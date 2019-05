11:50 am: Manifestante en la Plaza Alfredo Sadel a Guaidó: “Ya basta de marchas”

ND / 11 may 2019.- Un manifestante presente en la Plaza Alfredo Sadel le envió este sábado un mensaje a Juan Guaidó: “Ya basta de marchas”. Así lo dijo a TVV Noticias.

“Llegó el momento de aprobar el TIAR, aprobar el artículo 187 numeral 11. Ya hemos dado muchos muertos. Con marchas esto no va a salir. Estamos secuestrados por un grupo grande de militares. Mientras no salgamos de esos militares no habrá vida en este país”.

11:30 am: La gente se concentra frente a la parte elevada de la plaza Alfredo Sadel, que se usa ahora como tarima. Así lo dijo un tuit de El Efecto Cocuyo.

11:00 am: Un manifestante en la Plaza Alfredo Sadel aseguró hace minutos que para lograr el cese de la usurpación del cargo por parte de Nicolás Maduro “hace falta apoyo internacional”.

“Solos no podemos”, dijo a VIVOPlay al pedir la aprobación del art. 187 numeral 11 que le da atribución a la Asamblea Nacional para permitir el ingreso de una “misión militar extranjera” en Venezuela. “Tenemos 12 semanas pidiéndolo y nunca lo debaten. Eso no puede ser. El 85%, 90% de los población, según la encuestadora Meganálisis, lo está pidiendo”.

10:45 am: Manifestantes opositores comenzaron a llenar la Plaza Alfredo Sadel de la Urb. Las Mercedes atendiendo el llamado de Juan Guaidó a protestar este sábado. Así lo recogen varios medios.

ReporteYa, @ReporteYa: “10:45am Comienzan a llegar los manifestantes a la plaza Alfredo Sadel, tras el llamado del presidente encargado Juan Guaidó, (@jguaido), a protestar en contra del golpe continuado a la Asamblea”.

