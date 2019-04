Mírate en ese espejo de Sudán

Toda comparación es odiosa, pero en ocasiones éstas son necesarias.

Lo que acontece en Sudán es un ejemplo para todos los venezolanos y una clara advertencia de lo que pudiera ocurrirle a Nicolás Maduro.

¡Venezolano! Mírate en el espejo de Sudán, miles de personas salieron a las calles a expresar su rechazo en contra una dictadura que los hundió en la miseria, la acción cívica fue tan contundente y permanente que lograron el objetivo de desalojar al mal gobernante.

Permítanme utilizar palabras de la legítima Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, quien dijo que: “Hay que movilizar a los venezolanos pero con un propósito. Se debe replicar lo de Sudán y rodear los símbolos del poder con una poderosa manifestación masiva, pacífica y sin retorno. Llegar millones a Miraflores hasta que el tirano abandone el poder”.

¡Qué acertadas palabras! La movilización del pueblo venezolano es vital y fundamental. Ya nuestro presidente legítimo, Juan Guaidó, lo afirmó cuando habló de la toma de los símbolos del poder, el cual ya inició y se irá avanzando en la medida que las condiciones así lo ameriten.

El expresidente de Sudan Al-Bashir fue depuesto luego de 30 largos y oscuros años de represión y opresión, una muchedumbre presionó tanto hasta que el jefe del Estado Mayor de Sudán, el general Kamal Abdel Maaruf, anunció que las Fuerzas Armadas había depuesto al tirano.

Decir que aquí ocurrirá milimétricamente igual es una necedad. Los venezolanos no somos sudaneses y las Fuerzas Armadas de Sudán no son las Fuerzas Armadas de Venezuela, no obstante de algo si podemos estar seguros la inmensa mayoría de los tiranos, en los últimos 20 años, han caído debido a la presión del pueblo en las calles.

La denominada Primavera Árabe es el mayor ejemplo de ello. Un pueblo movilizado y constante es el peor rival de las autocracias, de esto podemos estar completamente seguros.

¡Mírate en ese espejo Nicolás Maduro! Si tú sigues empeñado en persistir con la usurpación del poder terminarás como Muamar el Gadafi en Libia, Mohamed Morsi en Egipto, Abdelaziz Bouteflika en Argelia, Zayn al-Àbidin Ben Ali en Túnez, o más recientemente como Al-Bashir en Sudán.

Lo más sano para ti, Nicolás, como para Venezuela es que depongas tu actitud y ceses la usurpación. Hazlo ya, porque mañana será demasiado tarde.

Lo que ha sucedido en el mundo es evidencia de que cuando los pueblos están decididos a derrocar a las tiranías no hay fuerza en el planeta que los detenga, esto está comprobado con el paso del tiempo, y con más de un ejemplo de la fuerza de voluntad de las ciudadanías cansadas y hastiadas de regímenes opresores.

¡Mírate en ese espejo! La salida a la crisis la tenemos en nuestras manos, va a mantenernos al lado del presidente Guaidó, en las calles 100% movilizados.

@wcaballerolopez

