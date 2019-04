Confiemos en Guaidó

Sí, es cierto, muchos venezolanos están impacientes debido a la crisis que atravesamos en el país.

No es fácil vivir en medio de apagones, sin agua y en un país sumergido en el mayor desastre económico en América Latina.

Sé que es muy difícil haber soportado esta terrible situación por más de 20 años. No obstante, tenemos que tener confianza en el liderazgo del presidente Juan Guaidó.

El Presidente interino de Venezuela ha logrado en dos meses lo que nunca nos imaginamos. De hecho, tenemos mayor poder en la esfera internacional que nunca en la vida, tenemos a los usurpadores económica y diplomáticamente rodeados.

La estrategia aplicada del Cese de la Usurpación, Gobierno de Transición y Elecciones Libres está en marcha; las acciones tácticas como la designación de embajadores, la toma de embajadas y consulados, el reconocimiento por parte de Estados Unidos, la Unión Europea y la mayoría de las naciones del continente americano, son triunfos y realidades palpables.

Sé que deseamos que los tiempos fueran otros. Sé que muchos sueñan con una salida inmediata y mágica de la lastimosa realidad que padecemos, pero todo lleva un proceso, un tiempo y una estrategia que cumplir.

El presidente Guaidó nos ha enseñado el camino, uno que empieza a dar sus frutos, y por el cual nosotros debemos seguir andando. Y por tal razón, cada uno de los demócratas que soñamos con una mejor Venezuela, que aspiramos a que nuestros hijos regresen al país, debemos salir a las calles.

Debemos manifestar nuestro legítimo rechazo a la carencia de agua y de luz, debemos protestar porque los hospitales no poseen insumos, debemos salir a las calles a decirle a Nicolás Maduro que no es presidente y su permanencia en el Palacio de Miraflores es una usurpación que no toleraremos más.

Como dice Guaidó “debemos ser una mayoría movilizada”. El régimen seguirá empleando a las fuerzas del Estado para reprimir e intimidar, esto hasta que la dignidad florezca en el seno de las Fuerzas Armadas Nacionales y los militares entiendan que hay una Constitución que se debe cumplir y hacer respetar.

Y, cuando esto ocurra, el régimen empleará su último recurso que no son más que las fuerzas de ocupación rusas, chinas y cubanas, con el apoyo de los grupos terroristas denominados “Colectivos”, y será en este momento cuando la táctica, obedeciendo a la estrategia planteada, llevará a Guaidó y a su equipo a tomar decisiones como por ejemplo: la opción de la activación del artículo 187 numeral 11 de la Carta Magna.

Frente a todo lo expuesto, mi llamado es para que tengamos confianza en el Presidente encargado de Venezuela, él ha demostrado poseer sentido estratégico, visión, entereza y sobre todo la sensatez de manejarse, con la valiente prudencia que recomienda el caso, una situación aguda desde todas las ópticas inimaginables.

Confiemos en el presidente Guaidó. Sigamos luchando por Venezuela, recuerden que el que se cansa pierde.

@wcaballerolopez

Etiquetas: Williams Caballero López