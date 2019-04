William Ojeda: Me avergüenzo de haber coincidido con el Gobierno de Maduro

Jhoan Meléndez / 3 abr 2019.- El exdiputado a la Asamblea Nacional, William Ojeda, calificó este miércoles como “deplorable” la situación de “sed y escasez generalizada que padece la población venezolana” actualmente.

A través de un hilo de Twitter aseguró: “Aunque ya desde diciembre de 2015 dejé claro en comunicación escrita mis aprehensiones, desacuerdos y solicitud de giro de rumbo hacia la pluralidad, tolerancia, eficiencia y respeto, hoy digo que me avergüenzo de haber coincidido alguna vez con el gobierno de Maduro, siendo que repudio la ineficiencia administrativa, la aplicación despiadada de un aparato represivo en contra de la disidencia política, la indiferencia ante la barbarie de la delincuencia, la parcialización del sistema de justicia y la manera ligera de atender los asuntos de interés público. El desconocimiento del otro es una demostración abominable de intolerancia y una muestra de incapacidad estructural para ser demócrata”.

En ese sentido, Ojeda rechazó la autorización de la ANC de allanar la inmunidad parlamentaria de Juan Guaidó la cual “se circunscribe, como casi todas las acciones del grupo hoy en Miraflores, dentro de una lógica perversa de mantenerse en el poder a toda costa, tipo Bashar al-Asad, sin importar la crueldad de las consecuencias. Que no haya luz y por consecuencia, tampoco agua, es un drama colosal, brutal, descomunal. Y no hay excusas, no se pueden aceptar porque ofenden la conciencia social y la moral republicana. Además, todas son desmentidas por la fuerza incontenible de las evidencias y de los hechos. Si hubo y hay guerra económica pues la perdieron quienes eran encargados de evitarla, impedirla, de defender, proteger y cuidar a los ciudadanos”.

Por último expresó que “estamos a las puertas de una guerra civil. Debe haber un cambio. Estúpido como insensato es negarlo”.

Etiquetas: Guaidó | Maduro | William Ojeda