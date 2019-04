Waldemaro Martínez, a Fidel Madroñero: “Yo no soy camarada tuyo”

Elías Rivas / 24 abr 2019.- La voz oficial de HBO en español, Waldemaro Martínez, aclaró este miércoles rumores sobre una supuesta negociación entre él y el conductor de Zurda Konducta, Fidel Madroñero para la instalación de una radio en Venezuela.

Esto luego que Madroñero publicara en redes sociales un video en donde se le ve junto a Waldemaro Martínez, saludando a sus seguidores y dando una muestra de lo que hace el venezolano en HBO, además, asegurando que el locutor formaría parte de dicha radio en Venezuela, a favor del Gobierno, y que estaba dispuesto a luchar por Venezuela.

“Quiero aclarar un video mal intencionado que anda por ahí, con un señor llamado Fidel Alejandro, algo así (…) Yo vivo en Miami, no tengo nada que ver con este señor, le filmé ese encuentro en el hotel Meliá hace algún tiempo, porque pensé que era un Dj que quería un saludo, en fin…pero él dice que yo seré la nueva voz de una radio que está planeando con sus camaradas. Primero, no me estés llamando camarada, porque yo no soy camarada tuyo, segundo, yo vivo en la ciudad de Miami, y tercero, nunca me he reunido contigo. Para que sepan, yo estoy del otro lado, del lado correcto de la historia”, dijo Martínez a través de redes sociales.

Tras esta reacción, Madroñero publicó otro video en redes en el que insiste haberse reunido con Martínez, aunque este lo niegue, cosa que nunca fue así, pues en ningún momento el locutor venezolano ha negado el saludo a Madroñero, solo aclaró que se trató de hace algún tiempo atrás.

“Él dice que no es él, que es uno que se parece igualito, y está bien lo puedes negar las veces que tú quieras”, comentó.

