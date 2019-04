(Video) Miguel Bosé va a buscar a Bachelet en el hotel donde se hospeda

Oleg Kostko / video: @MiguelBose / 9 abr 2019.- El cantante español Miguel Bosé publicó en su cuenta de Twtter un video en el cual llega a Ciudad de México y a través de varios contactos logra ubicar el hotel donde se hospeda la Comisionada de DDHH de la ONU Michelle Bachelet.

“Nuevamente estamos en la Ciudad de México donde me dicen que se encuentra Michelle Bachelet, me he enterado de cuál es su hotel donde se está quedando y voy para allá, estoy recibiendo apoyo de amigos mexicanos, chilenos, venezolanos y españoles y ya estamos aquí”, dijo Bosé al inicio del video.

El también actor español ha cargado en reiteradas ocasiones contra Bachelet por considerar que no ha actuado con suficiente celeridad ante la crisis que impera en Venezuela. Cuatro días atrás éste publicó un video en el que criticaba a Bachelet por haberse ido a México y no haber visitado a Venezuela.

Etiquetas: Ciudad de México | Michelle Bachelet | Miguel Bosé