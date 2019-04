Vicepresidenta del MAS: Han satanizado la negociación política

Eili Córdova / 4 abr 2019.- La vicepresidenta del Movimiento Al Socialismo (MAS), María Verdeal, afirmó este jueves que la única solución a la crisis que atraviesa Venezuela es la vía electoral.

“Tenemos la polarización política, pareciera que nadie quiere ceder y que cada uno quiere el exterminio del otro y los venezolanos y Venezuela en el medio. Por un lado, está el cese de la usurpación y por el otro el exterminio de una oposición radical, no hay posibilidades de ningún encuentro para lograr lo que está satanizado en el país que es la negociación política”, explicó Verdeal en el programa Sin Duda en Unión Radio.

“Lo primero se debe entender la soberbia que tiene Maduro y lo que están al frente del poder de Venezuela y la pérdida precisamente de la gobernabilidad. El país está en una situación que, aunque Maduro esté en Miraflores, no hay gobernabilidad. El desastre que está ocurriendo en el país, lo estamos viviendo todos. Por eso Maduro que dé un paso al frente y que contribuya saliendo del poder, saliendo del poder con un acuerdo, por supuesto, con una renuncia”, agregó.

Verdeal se refirió a la Asamblea Nacional, resaltando que existen muchas críticas con respecto a las acciones dentro del parlamento.

“El sector que está apoyando la AN, tiene muchas críticas. Nosotros estamos en grupos donde compartimos y hemos visto coincidido que hay una falta de comunicación, no se conoce la agenda, no se sabe cuál es la agenda real. Se puede decir lo que los demás quieren escuchar, yo puedo decir que hay que salir de este Gobierno, todos queremos salir de este Gobierno hasta los chavistas, no sé si existe el Madurismo, pero todo el mundo quiere salir de este Gobierno, pero no es salir como sea, ahí es cuando se crea la confrontación en Venezuela y la confrontación que no me siento con el otro, pero el país no puede seguir con esta calamidad. La salida tiene que ser al menor costo posible para los venezolanos. ya los venezolanos estamos pagando bien caro, lo que significa este Gobierno y lo que significa esta confrontación política en este momento”, argumentó.

Asimismo, expresó que en Venezuela existe una confrontación política, la cual debe ser resuelta.

“Tenemos una confrontación política donde vemos amenazas y amenazas. El hecho de salir a la calle, en días pasado en una protesta por los servicios públicos eran ciudadanos civiles armados, enfrentando a la población desarmada. Pareciera que nos quieren llevar a una confrontación no deseada por los sectores democráticos. Nosotros no deseamos una confrontación de ningún tipo. Además, a los que quieren que Maduro salga como sea, tenemos que decirle que a lo mejor llega una Guerra Civil o una explosión social, hay un montón de muertos y Maduro seguirá en Miraflores, entonces esa no es la salida”, aclaró.

“La idea es que se logre un entendimiento a favor de Venezuela. El tema de la gobernabilidad es imprescindible tocarlo, ¿cuál es la salida? La salida democrática es electoral, construir una salida electoral y esa construcción de una salida electoral deben ser con los sectores que están al frente del poder y con la oposición y diversos sectores que a lo mejor no están militando en ninguno de los dos sectores, pero hay que construir eso”, añadió.

Por último, ratificó que la salida es por la vía electoral ya que, a su juicio, esta “es una situación que requiere la sensatez política para resolver el problema, los problemas económicos, los problemas sociales, pero todo va a terminar en el tema electoral y, por supuesto, hay muchas aristas, donde te dicen ‘bueno el ente electoral hay que renovarlo’, donde hay que tener credibilidad, son procesos y no son situaciones inmediatas. El llamado es la sensatez a todos los sectores del país que puedan aportar la construcción de un camino, (…) para salir de esta grave situación que atraviesa el país”, concluyó.

