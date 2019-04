Venezolana se enfrentó a rapero en Harvard por afirmar que “Guaidó no tiene apoyo mundial”

Jhoan Meléndez / 22 abr 2019.- La venezolana María Antonieta Chávez se enfrentó al rapero estadounidense Boots Riley en un conversatorio en la universidad de Harvard, pues este indicó que “es mentira que Juan Guaidó tenga mucho apoyo mundial como dicen los medio”.

“Últimamente has estado hablando mucho de Venezuela, hablando de un golpe de Estado e ignorando completamente los esfuerzos del pueblo venezolano por salir de la dictadura y al igual que los más de 50 país que han reconocido a Juan Guaidó como el legítimo presidente (…) Soy hija de una mujer cubana y de un venezolano que perdió su trabajo gracias al gobierno corrupto de Hugo Chávez, por eso vine a EEUU hace 5 años (…) ¿De verdad piensas que estaríamos pasando por todo esto si Venezuela estuviera tan bien como lo pintas en Twitter? ¿y por qué apoyas a un dictador que viola los DDHH día tras día”, indagó la venezolana al rapero en información de TV Venezuela.

Ante esto, Riley contestó: “Dijiste que 50 países apoyan a Guaidó, ¿cuántos países hay en el mundo? Hay unos 146 países que no lo apoyan entonces o son neutrales, entonces no volteemos la cosa”.

“Venezuela tiene problemas pero hay que ver de dónde vienen (…) Hay muchas mentiras de cuántos apoyan a Guadó, muchas mentiras. Si hubo tanto apoyo como el New York Times dice que tienen, y si el 80% de los venezolanos y de la oposición le apoyan, en una huelga general de dos días se acabara todo en Venezuela pero no tienen a la clase obrera (…) Los colectivos son demonizados por los medios de comunicación pero muchos de ellos son personas que trabajan y afortunadamente están armados. Millones de personas son colectivos”, dijo el rapero.

Riley aseguró también que la situación en Venezuela es grave por las sanciones que han aplicado desde 2017. “Esas sanciones se aplicaron a funcionarios del Gobierno y son desde el 2018. Tus números son incorrectos y no es necesario que me expliques la historia de mi país”, manifestó Chávez que al repreguntarle que por qué apoya a un dictador el rapero respondió: “Él no es un dictador”, por lo que la criolla le enfatizó: “Jode**”.

