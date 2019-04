Varias zonas de Caracas permanecen sin servicio de agua

Luis Sequera / 7 abr 2019.- Vecinos de diversas partes de Caracas protestaron este domingo por la falta del suministro de agua. Entre las zonas mas afectadas se encuentran Chuao (36 días sin agua), La Tahoma (25 días), Prados del Este ( desde Carnaval).

“Que abran la bomba, no se den bomba”, es una de las consignas de los vecinos de los municipios Baruta y El Hatillo, que protestan frente a la sede de Hidrocapital en Chuao, reseñó El Pitazo.

A continuación el reporte de las zonas sin agua en la capital, realizado por El Pitazo.

11:00am #Caracas | Vecinos de Los Samanes, La Tahona, Guaicay, Prados del Este, Escampadero, Las Danielas y Los Naranjos protestan frente a la sede de Hidrocapital, Base 5, de Chuao, porque aún están #SinAgua #7abr

11:20am #Caracas | Un empleado de Hidrocapital, en Chuao, sin identificarse, informó a los manifestantes que les ordenaron abrir el alimentador Sur esta mañana, cuando se enteraron de la protesta #7abr

11:20am #Caracas | Vecinos de cotas altas del sureste trancaron la avenida principal de Chuao, en protesta por falta de agua #7abr

11:39am #Caracas | Vecinos del sureste trancan de manera intermitente en la intersección principal de Chuao, porque aún están #SinAgua

12:09 pm #Caracas | En La Tahona tienen 25 días sin agua. El personal de Hidrocapital de Chuao les dice que este #7abr recibirán el servicio. Los vecinos aseguran que se mantendrán protestando ante el colapso de los servicios públicos, como lo pide Guaidó

12:13pm #Caracas | Judith Ugueto, vecina de Colinas de La Trinidad, señala que en su urbanización hay tres ancianatos que se han visto seriamente afectados por la falta de agua. “La vida se hizo invivible. Esto es inhumano. Nuestros derechos están mermados #7Abr

11:30am #Caracas | Momento en el que los vecinos del sureste trancaron la intersección principal de Chuao en protesta porque llevan más de 20 días sin agua #7Abr

#Caracas | Isolda Sánchez, vecina de Prados del Este, dice que desde Carnaval no tiene agua. Considera que el gobierno los tiene distraídos para que no protesten #7Abr

#Caracas | Graciela Caldevilla, vecina de Baruta, denuncia que las cisternas a veces las llenan en el río Guaire por lo que han evitado adquirir este servicio #7Abr

#Caracas | Daniel Certain reside en Las Minas de Baruta y dice que solo reciben 30 minutos de agua a la semana. Le dice al Gobierno que no puede utilizar el apagón como una excusa para evadir su responsabilidad #7Abr

12:57 pm#Caracas | En la calle Roraima de Chuao cumplen un mes sin agua #7Abr 1:13pm

#Caracas | Luego de argumentar que no había condiciones técnicas, personal de Hidrocapital abrirán la llave para surtir a el Hatillo y Baruta por dos o tres días. Los vecinos señalan que ese tiempo no es suficiente y no llegará a todos los sectores

1:13pm #Caracas | Gilberto Ruiz, subgerente de fortalecimiento de Hidrocapital, dice que se comprometen a hacer seguimiento para verificar dónde no ha llegado el agua

11:20am #Caracas | Un empleado de Hidrocapital, en Chuao, sin identificarse, informó a los manifestantes que les ordenaron abrir el alimentador Sur esta mañana, cuando se enteraron de la protesta #7abr – vía @yelinares https://t.co/OIOOyz3QWJ pic.twitter.com/5mY2mAVR72 — El Pitazo (@ElPitazoTV) 7 de abril de 2019

12:09 pm #Caracas | En La Tahona tienen 25 días sin agua. El personal de Hidrocapital de Chuao les dice que este #7abr recibirán el servicio. Los vecinos aseguran que se mantendrán protestando ante el colapso de los servicios públicos, como lo pide Guaidó – vía @SammyPaola pic.twitter.com/8qxYRkBaj0 — El Pitazo (@ElPitazoTV) 7 de abril de 2019

11:30am #Caracas | Momento en el que los vecinos del sureste trancaron la intersección principal de Chuao en protesta porque llevan más de 20 días sin agua #7Abr – vía @yelinares https://t.co/OIOOyz3QWJ pic.twitter.com/KUmXO9jmG6 — El Pitazo (@ElPitazoTV) 7 de abril de 2019

1:13pm #Caracas | Luego de argumentar que no había condiciones técnicas, personal de Hidrocapital abrirán la llave para surtir a el Hatillo y Baruta por dos o tres días. Los vecinos señalan que ese tiempo no es suficiente y no llegará a todos los sectores https://t.co/zTL40M7YX2 pic.twitter.com/BB4icOWhQR — El Pitazo (@ElPitazoTV) 7 de abril de 2019

vaya al foro

Etiquetas: Caracas | crisis humanitaria | Hidrocapital | sin agua