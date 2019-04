UCV suspende clases para este miércoles

Luis Sequera / 2 abr 2019.- El presidente de la asociación de profesores de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Víctor Márquez, informó que se mantienen suspendida las actividades académicas en la casa de estudios este miércoles, debido a que las condiciones no son actas para reanudar las clases.

“El llamado al Gobierno es un llamado al sector público y privado pero no a las universidades que son autónomas y que determina según sus características si hay o no la procedencia del inicio de actividades”, dijo Márquez en entrevista concedida a Unión Radio.

Asimismo, aseguró que este miércoles 3 de abril no habrá clases porque se realizará una reunión del consejo universitario para evaluar la situación y, “en función de eso, tomará una decisión, que puede ser el reinicio el día jueves o el día lunes”.

Denunció que los servicios que presta la universidad para estudiantes y profesores se encuentran en pésimas condiciones.

“El funcionamiento de la universidad es sumamente precaria (…) la pelea que dimos los estudiantes en su época para obtener todos los beneficios que tiene la organización de bienestar estudiantil: el comedor universitario, el transporte universitario, las becas. Todo eso desapareció”, fustigó.

Posteriormente, señaló que la UCV no cuenta con los recursos necesarios para surtir los comedores con alimentos de calidad.

“Si llega algún estudiante es muy poco lo que se puede hacer porque están ellos, pero no están los insumos. El comedor universitario normalmente no da la alimentación que tenía que dar, es más el tiempo cerrado que el tiempo abierto. Las rutas de transportes han desaparecido y las becas no sirven par a nada”, lamentó.

Etiquetas: actividades académicas | crisis energetica | crisis humanitaria | UCV