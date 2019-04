Trump: Estoy monitoreando muy de cerca situación en Venezuela

ND / 30 abr 2019.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que está monitoreando todo lo que ocurre en Venezuela, luego que el presidente de la Asamblea Nacional activara en horas de la madrugada lo que ha llamado “la fase final de la Operación Libertad”, de la mano de Leopoldo López.

“Estoy monitoreando la situación en Venezuela muy cerca. Estados Unidos está con el pueblo de Venezuela y su libertad”, escribió Trump (traducido al español) en Twitter.

Vale destacar que tanto Leopoldo López como Juan Guaidó se mantienen al frente en una masiva movilización que se desplaza por el distribuidor Altamira, en Caracas, intentando aparentemente llegar a Miraflores.

Los alrededores del Palacio presidencial están tomados por afectos al oficialismo.

I am monitoring the situation in Venezuela very closely. The United States stands with the People of Venezuela and their Freedom!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 30, 2019