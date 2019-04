(10:00 am) Trasladan a Requesens al Palacio de Justicia para su audiencia preliminar

Eili Córdova / 3abr 2019.- Rafaela Requesens y el abogado Joel García informaron este miércoles que el diputado Juan Requesens fue trasladado a Tribunales, desde el Sebin, para la audiencia preliminar diferida en cuatro ocasiones.

García expresó que “Una justicia tardía no es justicia. Estamos esperando más de 8 meses para celebrar una audiencia preliminar. La idea es castigar a una persona sin el debido proceso hasta que a ellos les dé la gana. No tenemos instancia a donde recurrir, no hay nadie un Tribunal de Justicia que sea capaz de darnos la razón porque tienen miedo. No hay separación de poderes, no hay justicia en Venezuela”.

El abogado también acotó que Requesens está siendo juzgado sin haberse allanado su inmunidad parlamentaria, “vemos como un diputado de la república que, sin allanar su inmunidad parlamentaria, sin antejuicio de mérito está siendo y que juzgado en ese simulacro de proceso que tenemos. Ya no tenemos libertad de tránsito, no tenemos libertad de opinión, no tenemos libertad de trabajar. ¿A qué le tienen miedo? ¿Hasta cuándo tanta represión? ¿Hasta cuándo tantas violaciones a los derechos fundamentales?”.

Cabe acotar que, la audiencia del diputado ha sido suspendida cuatro veces y hoy, 3 de abril, se cumplen 239 días de estar detenido, “sin tener ninguna prueba en su contra”, tal como lo expresó el parlamentario Miguel Pizarro en su cuenta de Twitter.

#ATENCIÓN En este momento está siendo trasladado el diputado, Juan Requesens, hacia el Palacio de Justicia para su Audiencia Preliminar #PreliminarRequesens pic.twitter.com/NKMXg9vLs7 — Juan Requesens (@JuanRequesens) April 3, 2019

