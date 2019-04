Tensión entre Walter Martínez y VTV: De la “censura” a la “falta de personal”

ND / 28 abr 2019.- El periodista Walter Martínez y Venezolana de Televisión no están en buenos términos. Este viernes el conductor de Dossier se disculpó públicamente porque su programa no salió al aire. ¿La razón? “Falta de personal básico”.

“Por el debido respeto a la audiencia del programa Dossier que me honro en producir y conducir, debo referir que la emisión de(l) viernes 26 de abril 2019 no salió al aire por falta de personal básico para que ello fuere posible. Ofrezco mis disculpas”,dijo Martínez vía Twitter.

Esto, “la falta de personal técnico”, ocurrió luego de que el día anterior, el jueves, Martínez denunciara a VTV por haberle censurado unos videos. Esto lo hizo en respuesta a un tuit de VTV: “@WalterDossier nos habla de la cooperación del pueblo venezolano para con el pueblo palestino y su lucha histórica”.

“Eso NO se trataba de ese como tema principal”, replicó Martínez. “Se trata del terrorismo de Alqaeda, Arabia Saudita e Israel contra los pueblos del Medio Oriente: ustedes me cortaron los videos que puse. Censuraron”.

Más en minutos…

vaya al foro

Etiquetas: VTV | Walter Martínez