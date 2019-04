Horóscopo de la semana del 22/04/2019

Los primeros días de la semana serán de más de 12 horas diarias de energía de Tauro, lo que nos ayudará a ser perseverantes, a prestar atención a lo que nos da seguridad física y material y a interesarnos en lo que nos nutre, tanto biológica como culturalmente.

Además, se ven favorecidas las actividades sociales y ecológicas hasta el viernes al atardecer. Si quieres que tu cabello adquiera volumen córtatelo y para sentir bienestar, disfruta de la belleza que te rodea (estoy segura que si te fijas, encontrarás mucho con que deleitarte y que por lo general no notas)

Se asocia el ciclo de Luna llena a cuarto menguante, con la secreción de endorfinas, conocidas como las hormonas de la felicidad y consideradas opiáceos naturales que no producen efectos secundarios… aprovecha para regalar sonrisas y sonreír hasta para ti mismo.

Rendirán más que otras veces las actividades ecológicas.

Conviene que repases los anuncios de Júpiter retro (estarán vigentes toda la semana) y cómo está, en general, la energía que nos rodea.

Ten en cuenta que. hasta nuevo aviso, estamos viviendo un periodo, en el que será más probable que cada día nos ofrezca una prueba, una situación a superar de esas que requieren de ti que actives tus conocimientos y experiencia si quieres salir adelante.

Este lunes evita forzar situaciones impulsivas en el amor a menos que quieras que terminen peleados. Cuida las palabras que uses, no conviene ser grosero. (Tampoco en la política, con mujeres, cuando se trate de grandes cantidades de dinero, música, arte o belleza)

Tiene este día (alrededor del atardecer) un lapso corto que, si te toca, será para tomar decisiones transcendentales sobre situaciones que no son comunes, implican cambios, rebeliones, sorpresas o amigos. O que podemos describir como un momento sumamente afortunado con asuntos relevantes, personas importantes, la realeza, con poder o que destacan en la palestra pública. Si tienes algo que arreglar o cambiar, siéntate cuando Sol se esté poniendo, a reflexionar sobre eso, seguro se te ocurrirán las mejores ideas.

La probabilidad que lo que comience lo haga con buen pie es del 25% a menos que lo hagas al atardecer, caso en el que iniciará en positivo así haya que superar dificultades.

Oportunidad de definir situaciones, realizar planificaciones o comenzar etapas luego de haber culminado los preparativos para ello.

Lo que hagas tiene alta posibilidad de dar resultados al corto plazo y de cambiar en el tiempo. La tendencia será a prestar atención a lo material y a lo que te hace sentir físicamente seguro. Podrás activar con más facilidad que otras veces la fuerza de voluntad, lo que te permitirá llevar a cabo lo que tengas que hacer.

El color azul cielo, el incienso de sándalo y la música que te hace sentir activo pero sereno. La clave: Saber que las salidas extremas por lo general empeoran lo que está pasando, ya sea en esta o en otra vida.

El martes le puedes pedir a San Jorge protección, sanación o que elimine lo negativo a tu alrededor. Finales intensos, situaciones que llegan a su punto de ya no más. Cuidado con lo que puede perderse. Se mantienen las condiciones del lunes acerca de lo que se inicie, pero en esta oportunidad no se mejora la probabilidad de que lo hagan con buen pie si lo haces al atardecer.

Espectáculo celestial, se unen dos lluvias de estrellas las Líridas y las Pi-Púppidas. Estas últimas tendrán su pico el miércoles con 40 meteoros por hora, que serán más visibles cuanto más cerca estés del hemisferio sur, aunque está en desventaja porque aún se ve radiante luz de Luna.

En el horóscopo del miércoles las actividades cotidianas no aparecen en su mejor momento. Convendrá planificar el día lo más cotidiano posible. Comienza a verse retrógrado Plutón, lee más acerca de ello aquí. La probabilidad que lo que inicie lo haga con buen pie baja al 8%. Lo sugerido de aquí al domingo es que des lo mejor de ti en todo lo que realices, haciendo las cosas correctas desde la primera vez, encuentra siempre el opuesto que logra el equilibrio y que te rodea de energías positivas y mantén la mente bajo control, ubicándote en el presente. Presta atención a tu respiración.

Será el jueves igual al miércoles en lo que se refiere a iniciar asuntos importantes y la calidad de las actividades cotidianas, nos hallamos en una de las partes bajas del bioritmo lunar.

Veremos el viernes el Cuarto Menguante (rayando el sábado en Europa), desde este día y los próximos siete conviene que los uses para pagar tus deudas, programar lo que piensas hacer, retocar el presupuesto, planificar, analizar, revisar cómo van las actividades que están en marcha y tratar de no dilapidar las energías innecesariamente. Podrás emprender la ruta a la prosperidad. Planifica los días hasta luna nueva sin actividades agotadoras y haciendo cada día algo que te contente. No olvides hidratarte adecuadamente especialmente si practicas algún ejercicio.

Atento a las señales el sábado porque las actividades cotidianas aparecen con un toque loco, y convendrá que no dependan de otras personas o circunstancias. Cambios, hechos inesperados, conductas que sorprenden, situaciones que causan estrés. Se activa la creatividad y la inventiva, es en días como estos que se nos ocurren las ideas más geniales.

Sigue el toque loco, la creatividad y el ingenio activos el domingo y luego del atardecer lo cotidiano se tornan en positivo, ayudarán las energías a conseguir el lado conveniente de lo que hagas. Nos rodearán la magia, la poesía y la inspiración.

En mayo empezaré a dictar los cursos a distancia de Astrología básica y avanzada, Tarot y Feng Shui, si estás interesado en participar en alguno de ellos escríbeme y te informaré sobre costos, contenido y metodología. Sígueme en mi cuenta Instagram @lograndoprosperidad como ya quedan los últimos cupos activaré un concurso cuyo premio será una beca para el curso que escoja el ganador.

Soy horoscopia en Facebook y Twitter, @coluccisusana (además de @logrando prosperidad) en Instagram.

Contacto para cursos, consultas, asesorías o pedidos: [email protected]

Namaste

vaya al foro

Etiquetas: Susana Colucci