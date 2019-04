Supuesto audio de Ángela Aguirre generó indignación en redes sociales

Oleg Kostko / foto: @AngelAguirre / 12 abr 2019.- Tras filtrarse el supuesto audio de Ángela Aguirre donde ésta aseguró haber sido violada usuarios de Twitter expresaron su repudio a lo que calificaron como un intento de permitir que los presuntos responsables sean liberados.

“Si usted vive en otro país y piensa que la izquierda es feminista, lea sobre el caso de la joven Ángela Aguirre en Venezuela y confirme por usted mismo que ha vivido engañado durante años. Eso o usted es estúpido”, escribieron desde la cuenta de Twitter @VVperiodistas.

“Este caso ha conmocionado a la opinión pública nacional. Debe haber justicia! Ángela Aguirre tenía apenas 16 años. Fue violada y apareció muerta. Justicia!”, expreso la modelo y locutora Caterina Valentino.

“En el caso de Ángela Aguirre veo el reflejo de todos los casos de violencia contra niñas y niños que han quedado impune por la corrupción imperante en el sistema judicial venezolano. Señores fiscales y jueces piensen que mañana puede se un familiar de ustedes!”, dijo el activista Andrés Pérez.

“Uno escucha el audio de Ángela Aguirre y se le llena el Alma de grietas. Jamás sabremos a ciencia cierta la pesadilla que vivió esa niña. Nadie merece pasar por algo así, nadie”, expresó Yeyi Soto.

“Despertar escuchando el audio de Ángela Aguirre en donde llora y afirma ser violada, me hizo un hueco en el estómago Estas situaciones me hacen replantearme mi opinión sobre la pena de muerte porque hay gente que simplemente no merece vivir”, sentenció Nakira Bozickovic

