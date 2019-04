Sesión consultiva de la AN estará presidida por los presidentes de las comisiones

Jhoan Meléndez / 16 abr 2019.- La sesión consultiva de la Asamblea Nacional (AN) de este martes, estará presidida por todos los presidentes de las comisiones del parlamento y por el presidente de esa instancia, Juan Guaidó.

Además harán presencia todas las fracciones del parlamento y en el caso de que el presidente de alguna comisión no pueda asistir, el vicepresidente le representará en la sesión que se realizará en el edificio administrativo de la AN, según informó TV Venezuela.

Lea más: Fracción 16 de Julio: Se debe debatir públicamente el artículo 187

En breve se dará inicio a la sesión consultiva de la Asamblea Nacional presidida por la directiva, presidentes y vicepresidentes de las comisiones. También estarán presentes todas las fracciones del Parlamento. Reporte. @myriarte19. #TVVenezuela por: https://t.co/RjwrdU3uuO pic.twitter.com/Y5dFT2Bc9J — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) 16 de abril de 2019

vaya al foro

Etiquetas: AN | comision AN | Guaidó