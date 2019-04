Servando Carbone: Situación país demuestra que el Gobierno no tiene control de nada

ND / 1 abr 2019.- El coordinador nacional de la Unión Nacional de Trabajadores, Servando Carbone, calificó este lunes como “lamentable” la medida tomada por Nicolás Maduro de reducir la jornada laboral hasta las 2 de la tarde y suspender las actividades escolares de manera indefinida.

“Es lamentable, una situación compleja, y todo esto demuestra que el Gobierno no tiene control de nada. Esta medida de media jornada se venía aplicando incluso con jornadas intercaladas, cada 2 o 3 veces por semana; es una medida que evidencia que no estamos en una situación normal donde no podemos garantizar nada al servicio del país, ni luz, ni agua, ni Cantv, solo evidencia la irresponsabilidad del Gobierno”, dijo Carbone en entrevista telefónica con Primera Página, por Globovisión.

Recalcó que aun cuando Nicolás Maduro aseguró en cadena nacional que los trabajadores del sector público y privado están trabajando, Carbone desmintió tal aseveración alegando que el personal de ambos sectores no está asistiendo a sus puestos de trabajo, también por los problemas con el agua.

“Prácticamente la institución del Estado no está trabajando y no van a trabajar hoy, porque también tenemos el problema del agua, que ya lleva más de 15 días, todo esto se ha unido, consecuencia de la desinversión”, comentó.

Carbone indicó que desde la Unión Nacional de Trabajadores han ofrecido planes y alternativas al Estado para mejorar las condiciones de los servicios en el país, pero dice que no hay intención para utilizar dichos conocimientos técnicos.

Etiquetas: Nicolás Maduro | Servando Carbone | Unión Nacional de Trabajadores