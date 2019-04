Rusia: Uso de fuerza de EEUU contra Venezuela es “una posible realidad”

Oleg Kostko / 18 abr 2019.- La portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, afirmó hoy durante una rueda de prensa en Moscú que cada vez en EEUU comienza a manejarse más la opción de que se use la fuerza con Venezuela.

“El tono duro y agresivo del representante de las fuerzas armadas [el jefe del Comando Sur de EE.UU., Craig Faller] de nuevo confirma nuestros temores: la acción de la fuerza de EE.UU. en Venezuela no es una abstracción, sino una posible realidad que en Washington se admite”, ha señalado Zajárova en declaraciones reseñadas por el canal estadal ruso RT En Español.

Agregó que EE.UU “continúa ignorando deliberadamente el principio de no uso de la fuerza o la amenaza de la fuerza en violación de las disposiciones de la Carta de la ONU y oímos cada vez más sobre la posibilidad de un escenario de uso de la fuerza contra Venezuela lo que se hace con un tono diferente, argumentos diferentes, cambia como los cubos en un juego. Pero esto no altera la esencia: la retórica agresiva con respecto a un Estado soberano”.

La representante del Gobierno de Putin aseveró que Venezuela no representa una amenaza para la estabilidad internacional. “A pesar de la complejidad de la situación socioeconómica y humanitaria en Venezuela, no representa amenaza para la estabilidad y seguridad internacional, lo que no se puede decir sobre los ultimátums a un Gobierno legítimo y las promesas públicas de usar la fuerza contra un Estado soberano por parte de otros Estados”.

Etiquetas: EEUU | Rusia | Venezuela