Roy Daza: Estados Unidos dio instrucciones para que destruyeran a Unasur

Eili Córdova / 22 abr 2019.- El internacionalista Roy Daza aseguró este lunes que la creación de Prosur es una orden directa del gobierno de Estados Unidos y es una acción para terminar de destruir Unasur.

“El gobierno de los Estados Unidos, le dio la instrucción a sus gobiernos satélites de que destruyeran a Unasur y eso es lo que están haciendo. Es por eso que el señor Sebastián Piñera, al frente de la televisión del mundo y al lado del señor Donald Trump, dijo que abandonaría Unasur. Eso no tiene nada de extraño porque él responde a la gran campaña que está haciendo el imperialismo para dominar y volver a convertir a Latinoamérica en una Neocolonia. Esta es la razón fundamental de la lucha en pro a la Unasur, la lucha por el Alba y los gobiernos se mantendrán en pie de lucha, por la libertad de los pueblos”, objetó durante la entrevista concedida en el programa Al Instante de Unión Radio.

En el mismo espacio, el internacionalista opinó sobre las próximas elecciones presidenciales que se celebrarán España y la relación política de ese país con Venezuela.

“España siempre es una referencia desde el punto de vista político y, por supuesto, las relaciones políticas entre Venezuela y España son muy importante. Por esa razón, tiene tanta relevancia las elecciones del próximo domingo. Evidentemente lo que dicen las encuestas es que hay un empate en estos momentos. En estas circunstancias, se desconoce cuál es la correlación de fuerza entre los candidatos”, precisó.

“Según la encuesta que publica el diario Público y el Diario.es ningún partido tiene los números necesario. Ni el Partido Popular, que representa al franquismo, junto a Ciudadanos y Vox podría formar gobierno, ni tampoco el Partido Socialista Obrero tendría en este momento los suficientes votos, a menos que el Partido Socialista pueda gobernar con Podemos y gobernar con los grupos nacionalistas de Cataluña”, prosiguió.

Sugirió que el Partido Socialista, junto a Podemos debe debatir con los grupos nacionalistas para lograr una posible victoria.

“Están obligados a sentarse en la mesa porque es una realidad política de la España de hoy. España es, siempre ha sido, una realidad plurinacional. Esa es una realidad que estalla sobre las verdades económicas y políticas y no hay otra cabida, que sentarse a negociar junto a los catalanes, los vascos y los gallegos, donde pueda buscarse una nueva definición, que no es más que una nueva constitución como lo viene planteando Pablo Iglesias desde hace dos años”, explicó.

Daza expresó que, en la política española, siempre han utilizado el argumento de la situación de Venezuela, para esquivar los temas importantes de España.

“En España la fórmula que ha buscado la derecha, es tener una especie de justificación para no discutir los problemas de la economía, de la política, de las diferentes nacionalidades que conviven en España y utilizan el argumento Venezuela. Para esta oportunidad ese argumento no va a servir de mucho, porque el hecho que la mayoría de las fuerzas de derecha vean como hoy como Juan Guaidó se viene desvaneciendo y viene cuesta abajo en su jugada, no les servirá. Tendrán que enfrentarse al desafío catalán”, argumentó.

Para finalizar afirmó que “ninguna de las fuerzas puede, ni siquiera ganando las elecciones, puede derrotar al otro bloque. Lo significativo para mí, y lo determinante de la política, es ¿cuántos votos puede alcanzar Podemos en esta elección? Y es lo que determinará que se pueda constituir un gobierno de Izquierda junto a los nacionalistas y así se pueda recomponer la política española”.

Etiquetas: Prosur | Roy Daza | Unasur