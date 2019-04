Roban a diez pasajeros diarios en vuelos internacionales, según La Verdad de Vargas

Jhoan Meléndez / 11 abr 2019.- Al menos 10 robos suceden a diario a pasajeros de vuelos internacionales entre las líneas Conviasa, Laser, Avior, Rutaca y Estelar, entre otras, pues reportan que les extraen pertenencias de sus equipajes.

La situación país ha desatado el auge de hurto de prendas, perfumes, celulares y hasta alimentos de los equipajes en las últimas semanas.

Los sistemas de seguridad están operativos, pero existe la presunta complicidad del personal de seguridad y porte en los delitos.

“Violentan las maletas dentro del avión y el personal de seguridad debería reportarlo, pero no lo hace porque es cómplice (…) La gente trata de rebuscarse y como los sistemas no abarcan hasta el avión porque no hay cámaras, los equipajes quedan a expensas de estas personas que aún no han sido descubiertas en flagrancia”, informó un trabajador de Conviasa, según reseñó La Verdad de Vargas.

Pulse aquí para leer la información completa de La Verdad de Vargas

Lea más: El Nacional: A Venezuela le espera un “calvario eléctrico” con Maduro

vaya al foro

Etiquetas: Conviasa | robos | vuelos internacionales