Ricardo Ríos: Estamos frente a un Estado represivo, terrorista y acobardado

Eili Córdova / 4abr 2019.- El analista político, Ricardo Ríos, conversó este jueves en una entrevista sobre las conocidas “cuadrillas de paz” del gobierno de Nicolás Maduro y ofreció detalles sobre la situación política actual.

“Yo creo que están jugando, me refiero al régimen, a una política de huir hacia delante, de presión de tratar de recuperar la iniciativa, del 5 de enero a la fecha, la iniciativa ha estado en el campo de la Asamblea Nacional legal. Ellos están intentando recuperar, ellos tuvieron una especie de reunión de autoayuda con la llegada de los militares rusos, dijeron ‘nos llegó el apoyo internacional’, ‘derrotamos a los americanos’, ‘la crisis de los cohetes’, refiriéndose a la tragedia cubana del año 62 y creyeron que esto estaba cogiendo el mayor impulso, han comenzado a actuar así, pero no tienen mayor fortaleza. Se la dan de alzado, sin tener con qué, siguiendo con las expresiones populares, porque desde la toma de posesión de la usurpación de Maduro, el 10 de enero, hasta acá, no ha habido ni un solo acto político que favorezca al gobierno”, puntualizó sobre las actuaciones del gobierno de Maduro en los últimos meses en entrevista para Noticias en Vivo, por Vivo Play.

El analista también proporcionó detalles sobre las conocidas “cuadrillas de paz”, “Del incremento de la abstención política, sin ser un ajedrecista, sé que nadie comienza un juego sacando las torres, a eso me refiero a Nicolás Maduro, por qué sustituye la represión formal, Guardia Nacional, policía, con un evento más propagandístico, pero sí sucedió y fue la salida de grupos paramilitares a la calle, un poco emulando lo que le resultó con muchos muertos a Daniel Ortega. Qué bueno que hagan eso, porque si a alguien le queda un resquicio de duda de que nos gobierna una “parranda” de cínicos eso queda más que claro, a las “cuadrillas de paz” la fotografió medio mundo en la Av. Fuerzas Armadas hace pocos días. Esas cuadrillas de paz cuando se aparecieron en Tinajita, es esa calle que nadie sabe cómo se llama, en donde termina Miraflores y la calle Sucre, bueno ahí salió la gente a protestar por el agua ahí y los atacaron”.

“Los colectivos son un signo de debilidad y están aterrorizando y diciendo: “Vienen los colectivos, no salgan de la calle”, no tienen, miren saquen la cuenta, no sé cuántas acciones de la semana pasada, tres fueron violentas. Estamos frente a un Estado represivo, terrorista, acobardado y basando su poder únicamente en las armas, no convence a nadie. No tiene ninguna propuesta para resolver y recurre a la violencia”, ratificó.

Sobre cuáles son las herramientas de defensa de los venezolanos, expresó “Yo creo que tenemos un arma poderosa: la paz, a nivel internacional tenemos que reclamar que merecemos la paz, reclamar a nacional a nuestros vecinos la paz. Lo último que hay que hacer que hacer es enfrentarse con violencia a quien nos golpea. Yo creo que nosotros tenemos, la mayoría, la razón y la fortaleza para enfrentarlos”.

Etiquetas: cuadrillas de Paz | Nicolás Maduro | Rafael Ríos