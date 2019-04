Ricardo Molina: A Guaidó le llegará la ley, tarde o temprano

ND / 2 abr 2019.- El constituyente Ricardo Molina aseguró este martes que al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó se le allanará la inmunidad parlamentaria y será enjuiciado, “porque ha cometido crímenes”.

Así lo dijo en Primera Página, por Globovisión.

“Juan Guaidó, con todo y que se hace llamar presidente de la Asamblea Nacional, no le da derecho a libremente pedir intervención militar extranjera, robar más de 30 mil millones de dólares a los venezolanos, no le da derecho. Él ha cometido crímenes y tenemos que seguir el curso de la constitución para que pague por ello. Si esto fuese un gobierno dictatorial, como dicen, Juan Guaidó estuviese preso por una orden del dictador, pero no lo hace, porque Nicolás Maduro sigue la constitución, el presidente Maduro ha sido respetuoso, pero la ley será aplicada, tarde o temprano”, dijo.

Molina indicó que este martes, en sesión de la Asamblea Nacional Constituyente es probable que se considere el tema del allanamiento a la inmunidad parlamentaria de Guaidó, en vista que la AN “está en desacato”, subraya, pero lo que sí asevera es que hoy se presente y se apruebe el llamado Plan de la Patria.

“Seguramente hoy se inicia el trabajo que pidió el TSJ de allanar la inmunidad parlamentaria, pero hoy sucederá algo mucho más importante, en plenaria vamos a presentar la discusión y aprobación del Plan de la Patria que es el futuro del país, sin mentiras, sin falsas expectativas, es lo que se hará de aquí al 2025 y tiene que ver con el cambio de la visión rentista y el fortalecimiento de las misiones, ahí está el futuro”, expresó.

En relación al tema económico del país, Ricardo Molina agradeció la existencia de los Clap para abastecer de alimentos a todo un país, en medio de severas sanciones por parte de Estados Unidos.

“No dudo que el salario mínimo esté por encima del salario mínimo, aunque cifras del Cendas las considero un poco exageradas, pero imaginemos entonces que pasaría si no existiera la política del Clap, cómo haría la gente para obtener alimentos. Por eso el empeño del criminal Juan Guaidó, junto a Trump, de bloquear la compra de alimentos en todo el mundo para Venezuela y así llevarnos al sufrimiento. El clap es una vía de escape consolidada, ante la situación especulativa contra la cual tenemos que luchar”, expresó.

Ricardo Molina insistió en la necesidad de que hoy, desde la ANC, se debata el tema sobre Juan Guaidó y se le responsabilice además por el ataque al sistema eléctrico nacional.

