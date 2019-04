Ricardo Cusano: No hay salario que soporte esta inflación

Eili Córdova / 23 abr 2019.- El vicepresidente de Fedecámaras, Ricardo Cusano, explicó que la capacidad productiva del país no alcanza el 20 %, asimismo enfatizó que esta situación es debido a las erróneas políticas económicas aplicadas en los últimos 20 años.

“En el todo el país la capacidad productiva no llega ni a un 20 %. Los pocos comercios abiertos, tienen problemas para cobrar, por la falta de punto y el dinero en efectivo. Vemos más productos en los anaqueles, pero es porque el poder adquisitivo del venezolano se ha deteriorado, se ha devaluado. Eso demuestra el fracaso que se aplicó en las políticas monetarias, no se aplicaron políticas que fueran promotoras de la libre iniciativa, que permitieran el ahorro del salario, o de la calidad de vida de los ciudadanos. Ya se cayó la máscara del “dólar criminal” y se evidencia con el aumento del dólar Dicom a 5100 bolívares, los que toman las decisiones monetarias ya están a la carrera del mercado, porque el dólar Dicom casi iguala al dólar del mercado negro”, detallo Cusano en el programa Primera Página por Globovisión,

Durante la entrevista Cusano habló sobre el esperado aumento de salario, para el próximo 1 de mayo: “Recordemos que, en los últimos 20 años, ha habido más de 10 aumentos salariales. Para aumentar el salario deben ceñirse a las cláusulas de la Organización Internacional del Trabajo y que este se dé en un marco de cooperación con los trabajadores y que sirva para dar poder adquisitivo, poder de compra y esto no se cumple. De hecho, el gobierno está siendo investigado por la OIT (…) Subir el salario requiere de medidas que lo respalden, tiene que venir a acompañado de políticas que generen empleos, ahorros y una mejor calidad de vida, que sean capaces de estabilizar la economía”.

“Determinar el valor del salario mínimo sería irresponsable, se debe pasar primero por conocer el modelo económico, cuál es el nivel de inversión, cómo se va a reconstruir. Lo cierto es que no hay salario que soporte la inflación, la mala privatización de los servicios públicos, se ve reflejado en las redes sociales, cuyo principal producto que se está comercializando, en este momento, son plantas eléctricas. El servicio de electricidad se nacionalizó en los últimos 20 años y lo cierto es que no funciona. Todo el proceso de gestión de servicios públicos ha fracasado y lo asume el ciudadano, porque ningún empresario trabaja a perdida, a menos que sea PDVSA”, agregó.

El vicepresidente de Fedecámaras, discutió sobre la capacidad actual de PDVSA, “El 70 % de la capacidad instalada en PDVSA no funciona, no llegamos ni a un millón de barriles, también influye el precio del barril, pero es que si sustentaste una economía a un solo modelo y tus políticas públicas no son suficientes, el precio del barril, sea cual sea, hoy será insuficiente. En el año 68, el barril costaba 9 $ y se vio un proceso de crecimiento, los ciudadanos tenían poder adquisitivo, pero eso se perdió, por las fantasías de la guerra económicas y las sanciones”.

“Es cierto las sanciones dificultan la poca producción que hay, sin embargo, la realidad de la crisis, el desplazamiento de ciudadanos, la poca producción, la crisis de desnutrición, de los hospitales, el deterioro de los servicios públicos, no son causa de las sanciones. Recordemos cual fue la excusa de la crisis energética del 2010. El motivo de la situación es el irrespeto a la propiedad privada, pretendiendo tener el control social”, argumentó.

Cusano tocó el tema de las expropiaciones y dijo “Las expropiaciones, sin lugar a dudas, generaron esta gran inestabilidad. Expropiaron más de 5 millones de tierras productivas, que hoy no producen nada y así sucedió con muchísimas empresas. Recordemos el 52 % de la capacidad instalada de la harina de maíz, está en manos del gobierno. 100 % de la industria de las cabillas y el cemento está en manos del gobierno”.

En la actualidad, el estado que presenta mayores problemas a nivel de producción es el Zulia y el entrevistado menciono que, “En la actualidad en el Zulia, hay 5000 mil puestos de empleos en peligro y según los cálculos 2000 de ellos son irrecuperables, porque eran pequeñas y medianas empresas que vivían al día y no tienen capacidad de financiamiento, ni de ahorro. Lamentablemente el encaje legal de la banca actual, sumado a la pérdida de valor de la moneda hace casi imposible que se puedan generar préstamos para reactivar ese mundo”.

“Lo primero que se debe hacer es reconocer que existe la crisis, entender que la crisis parte de un problema político. Se deben dar negociones y una transición en el marco que lo dicta la Constitución y que se dé cabida a la libre iniciativa, libre mercado y se genere esa tranquilidad. Luego es necesario presenta un plan a corto, mediano y largo plaza, cuyos valores se apeguen a la Constitución, participen la sociedad civil, academias, el sector público y luego comenzar a reconstruir el mercado”.

“Todo esto no se puede lograr sin financiamiento, Venezuela necesita financiamiento, pero que exista la certidumbre de que ese dinero los empresarios podrán recuperarlo. Ya no queremos un Estado generador de pobreza, sino que se apague al marco constitucional y que respete los derechos de todos y no la ideología de pocos. Necesitamos un Estado de progreso, que los ciudadanos puedan vivir de su trabajo y que no dependan de una caja de comida, sino que con sus propias habilidades generen esa caja de comida, educación y vivienda”, expuso.

