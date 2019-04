Reuters: Guardia Revolucionaria de Irán amenaza con cerrar el estrecho de Ormuz

ND / 22 abr 2019.- El Gobierno de Irán aseguró este lunes estar preparado ante la inminente cancelación de todas las exenciones para los compradores de su crudo al tiempo en que la Guardia Revolucionaria Iraní amenazó con cerrar el estrecho de Ormuz en respuesta a la medida de la Casa Blanca.

“independientemente de si las exenciones continúan o no, las exportaciones de petróleo de Irán no llegarán a cero bajo ninguna circunstancia a menos que las autoridades iraníes decidan detener las exportaciones de petróleo (…) y esto no es relevante ahora”, dijo una fuente del Gobierno de Irán en declaraciones reseñadas por Reuters.

Al mismo tiempo el general de la Marina de la Guardia Revolucionaria de Irán, general Alireza Tangsiri, amenazó con cerrar el estrecho de Ormuz como respuesta al fin de las exenciones y ante una posible prohibición de EEUU de que éstos hagan uso del mismo.

“Según la ley internacional, el Estrecho de Ormuz es un paso marítimo y si se nos prohíbe usarlo, lo cerraremos”. Agregó que “en caso de cualquier amenaza, no tendremos siquiera un ápice de duda para proteger y defender las aguas iraníes”.

Pulse aquí para leer la nota completa en Reuters

Lea más: El Confidencial: Investigan a funcionarios de Maduro y Chávez por lavado de dinero

vaya al foro

Etiquetas: estrecho de Ormuz | Guardia Revolucionaria | Irán