Reuters: EEUU no tiene cronograma para cambio de gobierno en Venezuela

ND / 15 abr 2019.- Un alto funcionario de Estados Unidos confirmó este lunes que su país no tiene un cronograma para un cambio de gobierno en Venezuela, sin embargo, aseguró que Nicolás Maduro no permanecerá en el poder, así lo informó la agencia de noticias Reuters.

Pulse aquí para leer la nota completa en Reuters

vaya al foro

Etiquetas: cambio de gobierno en Venezuela | Estados Unidos | Nicolás Maduro