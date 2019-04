Renzo Prieto: Tenemos que salir a la calle pesar del temor

Eili Córdova / 10 abr 2019.- El diputado Renzo Prieto habló este miércoles sobre las detenciones durante las protestas de la Operación Libertad en Maracaibo y planteó que la única acción para las próximas manifestaciones es “seguir luchando para que todos podamos vivir en tranquilidad, armonía y libertad”.

“Hubo varias detenciones, incluso después de haberse dispersado la protesta. Nosotros estábamos en una acera y directamente vinieron a detenernos. Cuando llegué a Maracaibo, llegué directo a la plaza la República, que iban a la concentración, después de cinco minutos de haber llegado, escuchamos “detuvieron a Nora Bracho”, intentó acercarme, lo más que pueda a la tanqueta, pero de ahí seguimos y media hora después de que se dispersa la protesta, vienen a detenernos. No solo nos llevaron a nosotros tres, sino también a un menor de edad, a un señor que estaba cerrando el restaurante de al lado. A pesar de que me identifiqué, me dijeron que con más razón para llevarme por estar ahí. Lamentablemente le echan la culpa a la gente por salir, incluso por ser detenido. Siempre nos dicen “si no hubieses salido a protestar no te detienen”, entonces ¿qué nos queda? ¿Dejarnos someter con este régimen usurpador? Suficiente con lo que tenemos, ellos siempre crean más problemas en nuestro día a día, tenemos que salir a pesar del temor, la gente tiene que salir a la calle”, dijo Prieto en declaraciones a vivoplay.

En cuanto a los detalles de su detención, prosiguió “Cuando nos montan en la tanqueta, pudimos ver a la parlamentaria Nora Bracho, un funcionario decidió compartir agua con todos, pidió disculpas y alegó que ellos no podían hacer nada, después aseguró que tenía que hacer el reporte y nosotros respondimos que no había ningún problema. Estando con ella en ese calor infernal, esa tanqueta que es totalmente cerrada, después de un rato nos liberaron en un lugar que todavía no sé cuál es, porque era una avenida totalmente sola”.

Durante la entrevista, le preguntaron: ¿Por qué seguir luchando después de varias detenciones? Y respondió: “El motivo es más bien personal, el motivo que he tenido desde que inició esta lucha hace 10 años. Yo puedo estar bien, trabajar, estar cómodo, pero al ver a los demás sufriendo no consigo eso, prefiero seguir luchando para que todos podamos vivir en tranquilidad, armonía y libertad. Vivir sin libertad es vivir sometido, es vivir esclavizado y es como estamos ahorita, incluso así viven los guardias la FAN, son los primeros esclavizados bajo esta tiranía, ya que, si uno pide la baja, pueden ir preso, los amenazan con la familia y eso no es vida. La lucha es por ello y por todos”.

