Renzo Prieto: Lograremos la libertad de Venezuela

Eili Córdova / 8abr 2019.- El diputado a la Asamblea Nacional, Renzo Prieto, habló este lunes sobre su reciente detención por la GNB y la represión en el estado Zulia durante la concentración del 6 de abril.

“Como siempre no hay razón para una detención (…) no sabría decirte la cantidad de horas o el tiempo que estuve detenido, ni siquiera sé dónde me soltaron, era como en un lugar desierto”, contestó Prieto a Shirley Varnagy en su programa de radio.

Declaró que “Ni siquiera dejaron que empezara la protesta y en mi caso, cuando me detuvieron me golpearon la cara, y me golpeaban cuando me negaba a hacerles caso. Cuando me identificaron y otro guardia me reconoce, me dicen que con más razón me llevarán. (…) No han encarcelado, disparado, no han partido el rostro y una infinidad de cosa, pero que les quede que no nos vencerán”.

“No tuve miedo antes y no tengo miedo ahora. Porque en lo personal, sé que lo que estamos haciendo está correcto y sé que lograremos la libertad de Venezuela”, finalizó Pietro.

Es de recordar que Renzo Prieto estuvo detenido durante 4 años y fue liberado, debido al pacto al pacto de reconciliación nacional propuesto por Nicolás Maduro, después del resultado de las elecciones del 20 de mayo. El diputado de la AN fue acusado por asociación para delinquir y fabricación ilegal de armas.

