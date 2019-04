Reacciones: Orden de allanar inmunidad parlamentaria de Guaidó es “inservible”

I will say this again: the US will not stand idly by if anything happens to @jguaido or his family. @NicolasMaduro you are on notice!

Lo diré otra vez: los EE. UU. no se quedarán de brazos cruzados si algo le sucede a @jguaido o a su familia. ¡@NicolasMaduro quedas avisado!

— Rick Scott (@SenRickScott) 3 de abril de 2019