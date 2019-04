Ramón Muchacho: En este escenario podemos pasar 60 años como Cuba

Jhoan Meléndez / 8 abr 2019.- El exalcalde de Chacao, Ramón Muchacho, aseguró este lunes que en el escenario actual de Venezuela “podemos pasar 60 años como Cuba”.

“La opción militar está sobre la mesa pero EEUU y el mundo no están dispuestas a utilizarla hasta ahora, lo que es lamentable porque si algo nos ha enseñado Venezuela es la naturaleza del régimen (…) El mundo está esperando que la presión sea grande y Maduro renuncie o que los militares venezolanos lo derroquen. Ninguna de las dos cosas parece que ocurrirá a corto plazo. No hay indicio para pensar que va a ocurrir, porque estas condiciones están dadas desde hace mucho y no ha pasado nada”, explicó Muchacho en entrevista a TV Venezuela.

En ese sentido dijo que Elliott Abrams “asegura que están esperando que las sanciones surtan efecto, que la calidad de vida del venezolano empeore para que los militares venezolanos derroquen a Maduro, eso pareciera que tampoco va a ocurrir”.

“Los venezolanos están exponiendo su vida y su pecho a las manos de los colectivos. Tenemos derecho a preguntarnos: ¿Qué va hacer la comunidad internacional por Venezuela y para impedir que siga la matanza en el país? (…) El mundo tiene una responsabilidad”, aseveró Ramón Muchacho quien se encuentra en el exilio.

Por último precisó que “hay venezolanos que la ayuda no les llegó porque ya murieron, y van a seguir muriendo venezolanos por lo que estamos viviendo (…) La verdadera ayuda que necesitamos es militar, es necesario para detener una masacre y salvar vidas en Venezuela pero es una ayuda complicada de pedir”.

