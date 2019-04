Ramírez a la Fanb: Deben actuar contra Maduro y antes de una intervención

Oleg Kostko / 9 abr 2019.- El dirigente chavista Rafael Ramírez hizo un llamado a la Fanb a restablecer el orden constitucional con el objetivo de rescatar al país del peligro tanto de la permanencia de Maduro como de una posible intervención militar extranjera.

“Ni el Presidente Chávez, ni nosotros, concebimos a la Fuerza Armada Bolivariana para actuar al margen de la Constitución, ni las leyes. Él nunca violentó, ni permitió que nadie violentara, los códigos de honor, la moral y la ética de la Fuerza Armada. Protegía mucho la integridad moral de los oficiales y tropa. Él borró de la cultura militar, la posibilidad de utilizar las armas de la República contra nuestro pueblo, ni contra el adversario político”, recuerdo Ramírez según lo reseñado en una nota de Prensa.

Ramírez cuestionó el apoyo que han brindado a Maduro en la entrega de los recursos naturales del país; al atropello que han perpetrado contra comunidades indígenas. Exige respuestas a la inacción frente a la clara participación de cuerpos paramilitares y civiles armados que actúan violentamente en contra de los ciudadanos

“Aquí no hay dilema, de lo que se trata, es de cumplir sus responsabilidades Constitucionales. Los han fracturado, degradado, están atrapados entre bandos en pugna que no tienen nada que ver con los intereses sagrados de la Patria, del pueblo. Ustedes son una de las pocas instituciones de la República que quedan en pie”, dijo.

El ex presidente de Pdvsa emplazó a la Fanb a que “dejen atrás el miedo, eleven la mirada, tal como corresponde a sus altísimas responsabilidades, a su carácter popular y patriota. No dejen que otros decidan por ustedes. No sucumban al chantaje de la conspiración, de la invasión (…). Pero no pueden seguir tolerando la entrega de la patria, el sufrimiento del pueblo, controlado por hambre y miedo, la represión y prisión para los patriotas presos, los perseguidos, exiliados, civiles, ministros de Chávez, trabajadores de PDVSA, oficiales militares, a los que ustedes conocen bien, que ustedes saben que son secuestrados políticos de Maduro y de los suyos”.

