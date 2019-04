Rafael Del Rosario: La crisis humanitaria no va a cesar si los usurpadores no salen del poder

Eili Córdova/ 5abr 2019.- La ayuda humanitaria entrará a Venezuela los próximos días y el foco serán los niños de 0 a 5 años en situación de desnutrición, mujeres embarazadas y pacientes crónicos, así lo anunció Rafael Del Rosario, coordinador operativo de Voluntarios X Venezuela, en una entrevista para Noticias en Vivo por Vivo Play.

“Hay que decirle al pueblo venezolano que se han logrado avances, muchos avances en el sentido de ingresar la ayuda humanitaria, es decir, que la Cruz Rojas Internacional, la Federación Internacional reconozca que en Venezuela hay una crisis humanitaria, es un avance gigantesco. Los voceros del gobierno y el propio usurpador siempre han negado la existencia de una crisis humanitaria. El informe de la ONU reconoce la existencia de una crisis humanitaria, venía con algunos matices en los últimos años, pero ya se ha agravado a una manera tal que ya la Organización Mundial de la Salud y la ONU lo reconocen como una crisis de magnitudes mundiales nunca antes vista en América Latina”, comunicó Del Rosario.

Destacó que se han hecho algunas entregas representativas de ayuda humanitaria en el país, “el presidente Juan Guaidó ha anunciado que la ayuda humanitaria que está en los centros de acopio va a ingresar y de hecho ha ingresado, hemos hecho entregas en 8 oportunidades, que han ingresado por los caminos verdes. Han visto a nuestro presidente entregarlo en el JM de los Ríos, se han hecho entregas representativas con todos los riesgos que eso implica”.

“Estos grandes cargamentos lo que están en Cúcuta, Curazao, Brasil y lo que están en Miami pronto van a ingresar a Venezuela, en una operación conjunta que nuestro presidente Juan Guaidó anunciará, la estrategia no se puede revelar, pero es importante resaltar que está ayuda va a ingresar, que la comisión presidida por el diputado Miguel Pizarro, la diputada Manuela Bolívar están alineando la estrategia para que no ocurra lo que sucedió el 23 de febrero. La ayuda va a entrar, la Cruz Roja Internacional ya declaró que hay una emergencia humanitaria y van a apoyar, y la iglesia católica también va a apoyar”, informó.

En relación al contenido que trae la ayuda humanitaria, expresó “en la ayuda humanitaria vienen muchísimos insumos médicos en la primera fase, recordamos que también hay alimentos, pero primero ingresarán los insumos médicos para paliar la situación de los hospitales que es grave y, a través, de la coalición Ayuda y Libertad se está coordinando que la ayuda ingrese los próximos días. No puedo adelantar información porque la comisión todavía está trabajando, para que el régimen no pueda arremeter nuevamente. La ayuda la repartirá la coalición ayuda y libertad con la colaboración de la Cruz Roja Venezolana”.

“Esta es una crisis muy compleja que en el informe de la ONU lo establece. Tenemos que ver cuántas son las toneladas que están en los centros de acopios principales, Cúcuta, Brasil y Curazao, entre esos tres centros de acopio, debe haber aproximadamente 40 toneladas de insumo. A medida que vaya ingresando la ayuda humanitaria, y se vayan agotando esas toneladas se solicitarán más insumos para palear una crisis. En un país donde hay más de 30 millones de personas y 44 hospitales en situación grave, esta primera tanda de ayuda humanitaria no va a alcanzar”, agregó.

Manifestó que “esta crisis humanitaria no va a cesar si los usurpadores no salen del poder, estas son gestiones que estamos haciendo, porque la palabra lo dice “crisis” esto no se debe convertir en la cotidianidad del venezolano. La comisión Ayuda y Libertad tiene toda una etapa de seguimiento, tiene un coordinador Julio Castro que es médico y las organizaciones no gubernamentales han presentado sus requerimientos y los 44 hospitales que tenemos registrados, a los cuales se le hizo toda una investigación, y los pacientes crónicos que se tienen registrados. Esta ayuda humanitaria tiene un foco que son niños entre 0 a 5 años en situación de desnutrición, mujeres embarazadas y crónicos. La ayuda va a ser dirigida a esos 44 hospitales que se tienen registrados, en donde se tiene detectado que están la mayor cantidad de pacientes del país”.

