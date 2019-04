Rafael Arreaza: Están echándole el doble de cloro al agua y eso causa intoxicación

especial Enrique Meléndez / 24 abr 2019.- Rafael Arreaza, ex presidente del Seguro Social, advierte que la precaria situación de las plantas de tratamiento de agua ha sido compensada con un exceso de cloro, pero que en este caso – literalmente – el tratamiento es peor que la enfermedad.

En los acueductos de algunas regiones ahora se trasvasan aguas servidas o contaminadas ¿Qué tan grave puede ser ese tipo de operación para la salud?

-Gravísimo; porque, en primer lugar, las aguas contaminadas tienen muchos elementos tóxicos; entre ellos, metales pesados como el mercurio, aluminio; aparte de que las aguas contaminadas traen consigo heces fecales, coliformes, virus y la bacteria shigella, que producen hepatitis, toda una gama de enfermedades que dentro de la medicina se clasifican como enfermedades heredadas de la falta de agua o de la mala calidad del agua.

¿Por qué no son tratadas estas aguas?

-Ese es un problema que tiene ya varios años: a partir de este gobierno de destrucción nacional que está acabando con todo; pues resulta que a los acueductos no se le ha dado mantenimiento en unos 20 años; a las plantas de tratamiento tampoco se les ha dado mantenimiento y han ido perdiendo vigencia tecnológica; al punto de que la mayoría de las plantas de tratamiento de aguas del país se encuentran inoperativas.

-Entonces, han intentado compensar ese tratamiento precario del agua; con algo que es normal, que es lo que se hace en todos esos países civilizados del mundo, a partir del manejo de la cloración; sólo que aquí se incurre en exceso de cloro alógeno; sucediendo que el remedio viene a ser peor que la enfermedad. Porque entonces la gente se intoxica, como consecuencia de los altísimos niveles de cloro que, combinado con todas las materias orgánicas, se convierte en un veneno.

Se dice que en el país casi no hay producción de cloro. ¿O no?

-En efecto, la producción de cloro industrial aquí ha sufrido también, como lo que es el resto de la industria, una merma en la producción, un deterioro en la calidad. Pero el hecho es que quien está a cargo del tratamiento de las aguas no es un técnico especializado en la materia, de modo que creen que clorando el doble solucionan el problema, y lo que están es empeorando más bien la situación.

Se habla incluso que demasiada cloración genera hasta estados depresivos. ¿Qué nos puede decir al respecto?

-Sí, porque el cloro en exceso resulta muy tóxico para el sistema nervioso y, además, es un veneno. Recuérdese que en la clasificación de los venenos, por ejemplo, de uso agrícola son los órganos fosforados por el fósforo y los órganos clorados por el cloro; de forma tal que el exceso de cloro se convierte en un agente tóxico para el sistema nervioso y para la salud en general.

¿De dónde provienen el mercurio, el aluminio y otros metales que usted dijo que venían con las aguas contaminadas?

-Del uso industrial; pero también de la excesiva explotación del oro que ha venido ocurriendo, sobre todo, en el Arco Minero; en todos esos ríos que forman parte de la cuenca del Orinoco, y en las que este exceso en la explotación del oro trae como consecuencia un exceso de acumulación de mercurio.

-El mercurio lo consumen los peces, que son los que se comen en nuestra región del sur, como el bagre; de modo que lo que ingiere la gente es pescado contaminado. El mercurio genera una enfermedad que se llama saturnismo, y que termina destruyendo las células cerebrales.

¿Qué otras enfermedades aparecen?

-Alzheimer, Parkinson, autismo, hiperkinesia, problemas de concentración; puesto que causan daños cerebrales, neurológicos , y que te pueden causar hasta la muerte.

-Por otra parte, ahora se registra una epidemia muy grande de hepatitis A; aunque no se tienen cifras oficiales porque este gobierno prohibió el manejo público de las estadísticas de salud; no obstante, tenemos la referencia de que en la ciudad de Caracas hay unos 16 mil casos de esta enfermedad, y uno se entera porque, de pronto, hay un enfermo en la familia o un vecino. Hay realmente una epidemia de hepatitis.

-Igualmente, se registran numerosos casos de diarrea infantil; los niños están llegando a los puestos asistenciales con gastroenteritis, y lo peor es que no hay nada con qué tratarlos, y eso ha aumentado la mortalidad infantil. Tanto la shigella, como los norvovirus, que son bacterias y producen diarreas brutales,están apareciendo en las muestras de agua que se utilizan para determinar su grado de potabilización; igual que el rotavirus, que es esa bacteria de la gastroenteritis, y que constituye la primera causa de muerte infantil.

-Las mujeres que dan a luz, de inmediato hay que lavar al niño, y en estos momentos no hay agua en las maternidades. Imagínense el riesgo que corren esos niños recién nacidos.

¿Qué sucedió en el caso de los pozos que se construyeron en los hospitales, sobre todo, de Caracas, para que contaran con agua en casos de emergencia, como los que hemos tenido con los apagones?

-Se hicieron unos pozos, ciertamente, y uno que otro está funcionando; sólo que la mayoría está fuera de servicio, porque al sistema de bombas y a los equipos no se les ha hecho mantenimiento; cuando no es que se han robado las bombas. Entonces, son riesgos muy grandes los que se corren con el tema de la salud, y la falta de agua; consecuencia de la ignorancia con la que actúa este gobierno; de modo que no sin razón en los centros hospitalarios se habla de una emergencia sanitaria; incluso, un holocausto en materia de salud.

Se habla de que también se manifiesta las consecuencias del consumo de aguas contaminadas en enfermedades en la piel. ¿Cuáles son esas enfermedades?

-Las enfermedades de la piel han aumentado por doble motivo. Una por la carencia de agua, que ha provocado todo tipo de dermatitis, sobre todo, en los niños; igual la otitis, la conjuntivitis, y las que se previenen con una buena higiene; aparte de aquellas otras que vienen derivadas de la contaminación, que trae el agua. Una persona que se baña en El Guaire, por ejemplo, está expuesta a todo tipo de enfermedades.

-Por otra parte, tú tienes también las enfermedades que provienen por el hecho de las aguas estancadas, y donde proliferan los mosquitos, entre ellos, el vector del paludismo; del dengue, de la chikungunya, del zica. Aquí esto no se ha hablado mucho, pero tal parece que la epidemia de paludismo que se registra en Venezuela hoy en día, constituye la más grave epidemia que conoce la humanidad. Porque hay más de un millón de casos en este momento.

¿Hervir el agua es una garantía de su potabilidad?

-No es garantía, si tú tomas en cuenta que los sólidos se pueden esterilizar; pero siempre van a estar presentes. Por ejemplo, por más que hiervas el agua, si está contaminada con mercurio, esa no es la solución, porque siempre va a estar presente; igual con el resto de los metales pesados. Incluso, las heces fecales, tú las puedes esterilizar, pero todos esos sólidos quedan ahí en el agua.

¿Es potable el agua que la gente recoge de los taludes del Guaire (Caracas)?

-Al parecer hay algunos que provienen directamente de esas fluentes, que manan del Ávila, y que fueron canalizadas hacia El Guaire, y la gente, en la búsqueda del agua, ha determinado que hay algunos de esos chorros que surten agua más o menos pura; en condiciones de poder ser utilizada. Pero en la mayoría, todas la fluentes que caen en El Guaire están constituidas por cloacas; llegando a ser, en este contexto, uno de los ríos más contaminados del mundo.

¿En qué situación se encuentra la represa de Camatagua; es decir, el gran acueducto de Caracas?

-Hay que tomar en cuenta, como te dije antes, que las plantas de tratamiento de todos los acueductos de Venezuela están en la peor condición que se ha conocido históricamente.

-De modo que tú te encuentras con casos tan bochornosos como lo que sucede con el Lago de Valencia que, a raíz de una creencia que se tuvo de que se estaba secando, se desvió un río para que contribuyera con el Lago, a objeto de evitar que bajara el nivel de su cota, y resulta que ahora aguas arriba, en el cauce de todos esos ríos se han formado caseríos, cuyo desechos, heces, basura, plástico, terminan desembocando en sus corrientes, y de ahí directamente al Lago de Valencia. El Lago de Valencia constituye hoy en día uno de los cultivos más grandes de bacterias en el país.

-Y así, en todas las regiones de Venezuela hay problemas con el suministro de agua. Ya tú ves: los sistemas que nutren a Caracas de agua; que son tres: el Tuy I, II y III; pues no hablemos del Tuy IV que tiene toda la vida en construcción, han fallado; estos sistemas no han recibido mantenimiento; las plantas están en desuso; de modo que estamos viviendo una situación insólita; manejada por gente que no sabe de la materia; como lo demuestra la circunstancia que te expuse al comienzo, del exceso de cloración del agua.

¿Es más grave una crisis de agua que una crisis de electricidad, como ha advertido José María de Viana?

-Ciertamente, comparto con el ingeniero de Viana cien por ciento lo que él dice. Porque, además, de las consecuencias de las que te he hablado, que acarrea la falta de agua, está también el problema de las tuberías de las cloacas; que por la falta de fluido durante muchos días se comienzan a secar y todos esos desechos secos a acumularse; lo cual crea un caldo de cultivo no sólo para todo tipo de bacterias, sino también para la proliferación de roedores, de alimañas, en conjunto, de animales que son transmisores de otras enfermedades. De forma tal que esa es una preocupación adicional a la falta de agua.

Etiquetas: agua potable | aguas servidas | cloro | Rafael Arreaza