Protestan cerca de Miraflores exigiendo libertad para detenidos por altercado con escoltas de Maikel Moreno

Jhoan Meléndez / 23 abr 2019.- Una protesta se llevó a cabo a escasos metros de Miraflores este lunes para exigir la libertad de dos jóvenes detenidos por un altercado con el hijo de Maikel Moreno y sus escoltas.

Así lo informó la periodista Sebastiana Barraez en un hilo en Twitter, quien explicó que los detenidos, los cuales se encuentran apresado en la Dgcim, se llaman Melvin Gregorio Farías Gutiérrez y Junior Gerardo Rojas Gutiérrez.

“La juez del caso, Hilda Rosa Villanueva Peralta dice que no va la audiencia hasta que Samuel Moreno, hijo de Maikel Moreno, no esté presente. Un año detenidos llevan Melvin y Junior. Es inconcebible que la juez no haga la audiencia porque está”esperando órdenes superiores””, indicó Barraez.

Asimismo dijo que “nadie explica” que hacen presos en la Dgcim los dos jóvenes por un “incidente menor” con los escoltas de Moreno, además en imágenes difundidas se aprecia que la manifestación es en el Comando Lina Ron.

