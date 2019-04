Procesión del Nazareno: La afluencia de feligreses ha disminuido

Eili Córdova/ foto: @A_Matheusmelend / 17 abr 2019.- Cientos de caraqueños se preparan para la procesión del Nazareno de San Pablo en la basílica de Santa Teresa, este miércoles santo, sin embargo, a diferencia de años anteriores, la afluencia de feligreses ha disminuido, en gran medida por la situación económica del país.

Humberto Mariño, cargador del Nazareno, conversó en Noticias en Vivo transmitido por Vivo Play: “Yo tengo años asistiendo a la basílica, como 20 años. Desde niño he venido, con esa fe que me enseñó mi mamá. Vivo en la parroquia y hago vida eclesiástica aquí. La situación país, transporte, seguridad, economía no han permitido que más feligreses lleguen y son cosas que influyen. Yo creo que los feligreses que están aquí vienen para renovar su fe, por esa conversión y por esa esperanza que tenemos todos los venezolanos, y eso no lo vamos a perder. Hoy le pediré al Nazareno por la situación país, que interceda para que seamos los venezolanos que siempre hemos sido, unidos, amigables, echadores de broma, volver a encontrarnos con esa conversión”.

“La situación del país también afecta la tradición religiosa del país, pero aquí están algunos feligreses vestidos de morado, el color del Nazareno, una de las advocaciones más importantes porque tiene que ver con la advocación de Cristo y como llevaba esa cruz en la espalda y por eso está encorvado. Le rinden tributo con las orquídeas moradas, hacen una corona”, expresaron en el reporte de Vivo Play.

Por otro lado, el sacerdote Armelín de Sousa de la Basílica de Santa Teresa, enfatizó a Efecto Cocuyo, “Este año el reto han sido los altos costos, pero también nos ha costado conseguir las orquídeas para adornar a El Nazareno, las velas y el resto de las flores”.

Es de recordar que, “entre las actividades que se desarrollan previa a la celebración de la tradicional misa y procesión del Nazareno, se encuentra la creación del arco de orquídeas que adornará la imagen del santo católico, cuya construcción requiere entre 4.000 y 4.500 flores de color morado”, de acuerdo a información de Globovisión.

Se estima que la procesión del Nazareno inicie a las 4:30 de la tarde, después de la tradicional misa. Aunque se desconoce la fecha exacta de la aparición de la imagen, Globovisión apuntó que “El origen de la figura no se tiene claro. En una de las versiones se le atribuye a un emigrante canario radicado en la población mirandina de Carayaca, que en 1641 utilizó madera de cedro para moldear el rostro de Jesús: “Porque un día tu padre nos hizo a su imagen y semejanza, pero no igual a él”.

Más adelante, el medio de comunicación publicó que “La escultura del Nazareno de San Pablo se consagró el 4 de julio de 1674 por Fray González de Acuña, recibiendo culto en la capilla de San Pablo hasta que en 1880 el Presidente Antonio Guzmán Blanco ordenó la destrucción del templo de San Pablo por tener problemas con sectores católicos de Venezuela y con el clero de la Iglesia. Blanco mandó que en ese lugar levantaran el Teatro Municipal, inaugurado en 1881”.

“Asimismo, el Presidente Guzmán Blanco ordena la construcción de la Basílica de Santa Teresa en honor a su esposa, trasladando la imagen de madera venerada todos los años por fieles creyentes”, informó sobre lo que hoy se conoce como la basílica de Santa Teresa.

El recorrido que realizan los feligreses, según Globovisión es el siguiente: “La procesión del Nazareno de San Pablo saldrá desde la basílica de Santa Teresa, pasará por la avenida Lecuna hasta la esquina de Miranda, subirá por la avenida Baralt (vía norte) y cruzará en la esquina del Saime para dirigirse al Teatro Municipal, hasta llegar nuevamente a la basílica, donde será despedida la imagen del Nazareno”.

“Se espera que la celebración de las misas comience a las 12:00 de la medianoche de este miércoles y culmine a las 3:00 de la tarde, para posteriormente arrancar la procesión a las 4:00 de la tarde con la sagrada imagen que será cargada por 60 hombres desde la puerta Santa Ana de la basílica hacia la esquina de Cruz Verde, en el Centro de Caracas”, indicó el diario.

